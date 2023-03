Belén Pina (Segura de León, 1996) trabaja como psicóloga en el Centro Médico de Salud de Mapfre en Badajoz. Su vocación por ayudar a las personas y entender «cómo nos comportamos y por qué» fueron determinantes a la hora de escoger esta profesión. «Para mí es muy gratificante» , explica.

¿Acuden las mujeres en mayor porcentaje a sesiones?

Sí. Era algo que al principio me llamaba la atención. Mis primeras pacientes eran todas mujeres. Ahora sí que tengo un porcentaje similar en ambos. Creo que ya no es tanto el porcentaje en función de los géneros, sino el motivo por el que vienen.

¿Cuáles son los principales motivos?

La problemática que más se repite en mis pacientes mujeres es que suelen acudir con sintomatología depresiva, ansiosa, trastorno de la conducta alimentaria… El origen de estas sintomatologías en el caso de los hombres es diferente. El machismo influye mucho. La sociedad exige muchas cosas a las mujeres. Muchas vienen porque no saben dar más de sí.

¿El llamado ‘síndrome de la superwoman’?

Tengo pacientes que vienen con ansiedad y depresión. Se tienen que dar de baja laboral porque se ven obligadas a encargarse de las labores domésticas o la crianza de los hijos y están sobrepasadas. Hay unas frases que se repite mucho: «Es que, si no lo hago yo, no lo hace nadie»; «¿Qué hago, abandono a mi hijo?». Se ha avanzado mucho, pero sigue habiendo muchas mujeres que asumen esas labores en casa, además de cumplir con su trabajo externo.

¿Percibe que para ellos es más tabú ir a terapia que para ellas?

Puede que sí, aunque ya no es tanto por tabú. El hecho de pensar que ir al psicólogo es «cosa de locos» es de hombres y de mujeres, pero en hombres por el mito de que «los hombres no lloran» y no se abren al mundo emocional porque «es de sensibles y de mujeres» pues afecta más. Tomar la decisión de ir implica reconocer que se tiene un problema y que no eres capaz de solventarlo.

¿Todavía le cuesta al hombre mostrar sus sentimientos?

Sí. Y creo que por eso acuden menos a terapia. Alguno han venido a consulta con miedo o incluso vergüenza bajo la presión de todos los prejuicios machistas existentes en la sociedad. Me han llegado a decir que se sienten la «nena de casa». Creen que no pueden ser sensibles y expresarse, porque no cumplirían con lo que la sociedad espera de ellos.

¿Cómo les afecta?

Es algo muy peligroso para la salud mental porque contener esas emociones trae consigo ansiedad, baja autoestima, autoexigencia… No saben ni siquiera expresarse porque nunca se lo han permitido. Sienten mucha culpa. Las emociones forman parte de nuestro ser y ser educado bajo ese prejuicio social es muy doloroso. El machismo afecta a hombres y mujeres, es algo que hay que comprender.

Incluye perspectiva de género en sus sesiones, ¿por qué es necesario?

Tenemos que considerarla en las sesiones para no seguir perpetuando las situaciones de violencia y desigualdad. Con ella podemos comprender mejor la vida de hombres y mujeres.