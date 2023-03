Cuando Cristina Cabaña (Mérida, 1993) era una niña, huía de estar en casa y se apuntaba a un sinfín de extraescolares. En una de esas, con seis años y como herramienta lúdica, se adentró en el judo. Ahora es una reconocida judoka española que compite en la categoría -63kg y recuerda con cariño cuando logró ser Campeona de España: «Había sacado muchas medallas, me faltaba el oro y lo conseguí en 2020, con unas medidas de sanidad importantes». Su siguiente objetivo es ser una candidata clara de medalla para París 2024. Aunque se encuentra en Madrid, mantiene su esencia extremeña: «Estoy entrenando en el DojoQuino Brunete, pero mi primera condición fue que no cambiaría mi licencia en Judo Club Stabia en Mérida, porque tengo mis raíces».

¿Cuáles son sus objetivos para París 2024?

Ya he estado en unos Juegos Olímpicos, los de Tokio en 2020. Esta vez quiero volver a clasificarme, pero llegando en otras condiciones. Busco ser una de las candidatas claras a medalla, ir subiendo de nivel y estar en esa lucha. En unos juegos puede pasar cualquier cosa. Ya he estado en un Europeo, que me quedé en quinta posición en el último. Quiero estar en una lucha de medallas en un Mundial, conseguir medallas mundiales y europeas y, luego, estar en unos Juegos Olímpicos siendo una de las aspirantes a medalla.

¿Se puede vivir del judo?

Pues depende. Yo soy extremeña y estoy muy orgullosa de ello, aunque entreno y vivo en Madrid. Económicamente la Dirección General de Deportes y la Fundación Jóvenes y Deportes han soportado todos mis gastos. Tenemos buenas becas, sin ellas yo no me habría clasificado a Tokio porque la Federación no me convocaba a las salidas y tenía que ir por mi cuenta. Eso cuesta dinero y en la época del covid todo costaba el doble. En una salida se te iban más de mil euros y hacíamos dos por mes. Alguna salida también la ha aportado la Federación Extremeña. Cuando empiezas a tener buenos resultados es cuando comienzas a cobrar becas nacionales del deporte. Y No son para tirar cohetes, la primera beca que recibí fue por ir a los Juegos Olímpicos y sumaban 10.000 euros al año.

¿Está la mujer en el judo suficientemente reconocida?

Sí. En judo precisamente sí. Si echas una vista atrás en la historia del judo español, casi siempre ha habido mejores resultados de chicas que de chicos. Tenemos más medallas olímpicas de chicas que de chicos. Ellos creo que solo tienen una.

¿Es el judo un deporte igualitario?

En el judo se beca de la misma manera a hombres y mujeres. Incluso a veces nosotras tenemos becas exclusivas. A nivel entrenamientos, oportunidades… es todo igual. Hombres y mujeres entrenamos todos juntos. Cuando salgo con España sí voy con chicas de mi peso que son rivales directas. Pero en mi día a día no. En otros países sí se dividen. Además, las chicas en el judo tenemos ventaja para entrenar. Un chico muy fuerte en su peso tiene que hacerlo con gente de otro peso o tiene que irse fuera. Pero en nuestro caso, si la de tu peso o la que hay en tu club no son suficientemente fuertes, tienes a los chicos para ayudarte.