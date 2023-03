Sara Meléndez (1987, Sevilla) creció en El Rocío y estudió filología árabe. Luego vivió siete años en Marruecos, donde aprendió a cantar y la música fue su principal sustento. «Llegué a España pensando que se podía vivir mejor de la música y me di cuenta de que no», reconoce. Ahora estudia Jazz en el Conservatorio de Badajoz, donde vive y oposita para Correos en busca de una estabilidad que su pasión no le asegura. «Pero yo sigo cantando y no voy a dejar de hacerlo», dice. También participa en el podcast ‘La hora de las brujas’, llevado a cabo desde la Asociación 8M Almendralejo y que se puede escuchar en Radio Comarca de Barros: «Ahí hablamos de feminismo, pero sobre todo hablamos del pueblo, de las cosas que pasan en Almendralejo y a nivel nacional», apunta.

¿Por qué Jazz?

Me gusta aprender Jazz porque es la base de todas las cosas, para entender la música y poder jugar con ella. Como canto, lo importante es poder improvisar bien con la voz, conocer las melodías… El Jazz no es mi objetivo, aunque me encanta. No podría encasillarme en un género porque a mí me gusta la mezcla: rock, jazz, flamenco… Me aburro si tengo que escuchar siempre lo mismo.

¿También reguetón?

Se está haciendo mucho reguetón feminista. A mí el ritmo siempre me ha gustado y es importante escuchar este estilo musical. No hay que olvidar que las letras están mal en todos los estilos y que hay machismo en todos los géneros porque es un problema social. Lo que sucede es que al reguetón se le añade el clasismo.

¿Es la música un reflejo de la sociedad o la sociedad es así por la música que consume?

La función de la música es un poco las dos cosas. Es muy importante que haya canciones que reivindiquen temas y hablen de injusticias sociales porque la música te alimenta el alma, como la medicina. Vamos a aprovechar eso en vez de hacer algo malo, que haga ruido y no te deje pensar. Tenemos que crear nuevas tendencias para que se empape un poco la sociedad.

En sus creaciones, ¿hace una apuesta por la reivindicación en la música?

Yo creo que no se trata de que todo sea reflexionar sino de que no se denigre a la mujer, aunque hacer pensar está bien. En cuanto a mí, a veces sí hago reivindicación. Por ejemplo, el disco ‘En Femenino’ que se puede escuchar íntegro en Spotify. Son doce temas en los que once mujeres extremeñas cantan al feminismo, cada una con su estilo. Mi canción, ‘Zalamera’, estuvo entre las más escuchadas en ‘LaCarne Magazine’ en 2020.

¿Cómo se puede combatir el machismo desde la industria musical?

No se puede, porque al final el poder está ahí dentro. La industria no va a coger tu material. Si te posicionas, por ejemplo, diciendo que eres feminista, hay gente que te deja de llamar. A través de estas plataformas que tenemos hoy en día hay que tratar de montar redes de gente. Hay gente con dinero que también colabora con causas sociales y quiere apostar. Como consumidora hay que investigar un poco más a la hora de escuchar música. Merece la pena.