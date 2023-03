Ana Belén Carrero (Cáceres, 1984) tuvo claro desde niña que su futuro estaría encaminado a la estética y comenzó su formación después de bachillerato. Hoy es Directora Comercial de Clínicas Revitae, una red de clínicas de medicina estética en la que también se realiza Fleboterapia Regenerativa. «Empecé en Cáceres, Badajoz y Salamanca, ahora también estoy en Sevilla y doy soporte a Málaga. Pronto estaremos en Valencia y Alicante», explica.

¿Cómo comenzó su andadura por Clínicas Revitae?

Comenzamos con el proyecto Revitae dada la gran aceptación y demanda que tenían nuestros tratamientos. Fue muy bonito ver nacer la empresa y está siendo una aventura increíble hacerla crecer. Comencé siendo la informadora comercial y, a medida que el grupo iba creciendo, fui asumiendo más responsabilidad. Ahora mismo dirijo todo el departamento comercial y también él departamento de formación. Pero no dejo la labor comercial y refuerzo las clínicas nuevas allí donde estén, lo que me obliga a viajar mucho.

¿Qué le gusta más de su trabajo?

El contacto con la gente, el descubrir la idiosincrasia particular de cada ciudad, e ir viendo crecer al equipo. Aunque admito que me empieza a pesar el exceso de viaje y la imposibilidad práctica de ser madre, me motiva la ilusión con la que afrontamos esta etapa.

¿Cómo ha evolucionado el sector?

He vivido la época en la que la medicina estética aún era un tabú y he tenido la suerte de formar parte de ella mientras se iba normalizando socialmente. El sector de la medicina estética está en pleno esplendor y ya no es la medicina de la gente rica, sino la de todos los ciudadanos y todas las clases sociales.

¿Se preocupan más las mujeres por la estética?

La población femenina sigue siendo mayoritaria y desde la pandemia se ha notado un incremento enorme en cuanto a la preocupación por la estética. Pero en los últimos años la presencia masculina ha crecido exponencialmente, sobre todo en los tratamientos de varices y en las cirugías de liposucción y párpados. Además, ya vemos su incorporación en los tratamientos de remodelación facial.

Es una de las máximas responsables de la red de clínicas, ¿cómo es su día a día?

Muy variado. Durante la semana puedo trabajar en 3 ciudades de comunidades autónomas diferentes. Según en dónde me encuentre, puedo realizar labores de gestión de las clínicas, de comercial directa sobre pacientes o desempeñar formación de equipos de las nuevas clínicas.

¿Ha sufrido algún trato discriminatorio?

Al ser una actividad muy ligada a la población femenina supongo que en mi caso se produce menos discriminación de género. Pero sí he visto actitudes discriminatorias puntualmente machistas en el trato con los inversores creyendo que por ser mujer no vamos a saber mantener una posición firme o vamos a tener miedo en una ejecución o reclamación.

¿Siente que, de algún modo, está rompiendo un techo de cristal?

No en el estricto sentido de la frase, pero sí el del estar al frente de una empresa en un sector donde normalmente está dirigido por equipos de hombres.