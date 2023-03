Clara Alvarado (Navalmoral de la Mata,1990) reconoce que de pequeña no tenía nada claro lo que sería. Pese a que estudió enfermería por recomendación familiar, siguió formándose en interpretación. El papel de Ariadna en ‘La Casa de Papel’ supuso un antes y un después en su carrera profesional, una que aparcó durante los duros meses de pandemia cuando decidió ayudar desde la sanidad. «No solo fueron tres meses, dejé de trabajar como enfermera en septiembre de 2022 y estuve compaginándolo con mi carrera de actriz y cantante porque descubrí una vocación dormida».

¿Es Ariadna el papel que más ilusión le ha hecho interpretar?

Ariadna fue un proyecto cuya noticia recibí entre cajas de tomate, porque estaba trabajando de recepcionista en una pizzería de Madrid. Recuerdo que le pregunté a mi representante si podía dejar ese trabajo y me dijo que sí. Fue un papel que me cambió la vida, cuando la compró Netflix. Pero como personaje que me haya hecho ilusión me quedo con María Casado, porque ese personaje de protagonista de ‘La llamada’ es muy divertido, muy vulnerable y tiene muchísima fuerza. Hacer la obra en 2015 y volver en 2022 fue un regalo.

¿Qué tipo de machismo existe en el sector?

En el momento en el que se sexualiza a una mujer en la ficción o tienes una escena de compromiso sexual hay un machismo ‘per se’. La gente piensa que está viendo porno y no es así, son actores interpretando una circunstancia. Pasa mucho en España, se sexualiza a la mujer en esas escenas y creo que muchas veces no es necesario. Hay países que eso lo hacen de una forma más elegante. Con respecto a personajes, hay una cierta edad a partir de los 30 años en la que las mujeres no tienen tanta oferta, solo tienes papeles de madre. Es algo que va cambiando poco a poco. He notado que está más aceptado que se hable peor a una mujer que a un hombre. A nivel de equipo, sí veo un cambio: cada vez hay más mujeres directoras, guionistas… Es importante que sean tus compañeros hombres quienes se sientan orgullosos y no amenazados por que una mujer esté en el equipo.

¿Cómo es grabar esas escenas?

Ahora han metido en los rodajes la figura de la coordinadora de intimidad, para escenas de sexo en general. Controla que el actor esté cómodo, los planos sean los que se han hablado, que el equipo esté reducido… Ayuda a todos, pero en concreto a la mujer. Es muy importante para que no nos sintamos más vulnerables de lo que ya nos podemos sentir a veces. Se va luchando por esa igualdad y es verdad que los compañeros están cada vez más a favor de hacernos sentir cómodas en los rodajes. Yo, por ejemplo, cuando grabé con Pedro Alonso, fue un compañero de diez porque es una persona muy respetuosa.

¿Cuáles son los retos de la industria?

Contar historias con las que la gente se pueda identificar, desde un punto de vista más natural y humano, que emocionen. Ojalá se contasen más historias de mujeres extremeñas, porque hay mucho ahí y es una región que cada vez está apostando más por la cultura cinematográfica. Me parece un gran acierto, tenemos mucho que contar. Por último, que haya oportunidades, porque hay mucha gente con talento pulido sin suerte, es una carrera muy dura.