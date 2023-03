Gema Correa nació en Gecho, Vizcaya, pero lleva mucho tiempo viviendo en la región extremeña. Junto con sus dos amigas Blanca Bravo y Mamen González, surgió Lycolé: «Siempre habíamos tenido la ilusión de crear algo juntas, de pequeñas nos hacíamos nuestras propias mascarillas», explica Gema. Ahora, la marca se encuentra en farmacias, parafarmacias, principales cadenas de distribución alimentaria, Amazon y su propia web.

¿Cómo surge Lycolé?

Surge de la idea de tres amigas que un día se sientan a desayunar. Habíamos oído hablar del licopeno y las propiedades que tenía como antioxidante. Hay empresas en Extremadura que lo utilizan mezclado con el aceite de oliva para alimentación, por ejemplo. Así que pensamos usarlo en cosmética. Empezamos a investigar con la gran suerte de que en Extremadura hay mucha gente que sabe lo que es el licopeno. De hecho, se hace aquí la extracción de la piel del tomate que es un antioxidante puro.

Y ahora Lycolé está en toda España.

Estamos muy contentas de que nuestro ‘serum’ esté en toda España, aparte de Portugal. En cerca de 2000 centros, como es Mercadona,y con éxitos de ventas. Nuestro ‘serum’ y el contorno de labios. Esperamos seguir creciendo con ellos con nuevas referencias. Trabajamos mucho, eso sí. Confiamos en que la cosa va a progresar y nos va a ir bien con nuevos proyectos. Tenemos ya una bebida antioxidante fantástica que va a ver la luz.

¿Cuál es la clave del éxito?

La energía que le ponemos y creer en lo que tenemos, además del licopeno. Es una innovación en cosmética. Tenemos un producto diferenciador realmente bueno. Nuestro socio mayoritario, que es Conesa, es una multinacional del tomate. Todo ese bagaje se aprovecha y entramos en una economía circular. Juntos aprovechamos el 100% del tomate yeso es importante en esta época en la que tenemos que cuidar el medio ambiente por la cuenta que nos trae.

Son tres socias fundadoras, ¿han sufrido alguna discriminación?

En absoluto. Nuestros socios son fantásticos. En las reuniones todos exponemos nuestros puntos de vista y todas las consideraciones se toman por igual. Es un hecho objetivo que en los altos cargos hay más hombres, pero también es cierto que cada vez la presencia de la mujer empresaria se va normalizando. Somos igual de válidas, al final se trata de ser eficiente.

Las tres son madres, ¿cómo lo han conciliado?

La conciliación es complicadísima. Nosotras lo hemos hecho como hemos podido, atendiendo a nuestras obligaciones laborales y no es sencillo. Queda mucho trabajo por delante ahí si quieren que las mujeres sigamos teniendo hijos. Si no, a la que le apetezca proyectarse profesionalmente se lo cuestionará. Si no me puedo desarrollar cuanto tengo niños, apaga y vámonos.

¿Es la cosmética un producto femenino o van apareciendo los hombres?

Cada vez hay más presencia masculina. Los chicos quizás lo dicen menos, pero ya la utilizan mucho. Se han metido y ven que sus pieles están mejor. Las pruebas las tenemos en nuestros socios, que ahora utilizan los 'serum' y han mejorado mucho, están más guapos (risas). No solo han ganado tres socias, sino un aspecto de una piel mucho más saludable.