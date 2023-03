Olga Suárez (Madrid, 1971) se convirtió en la fiscal más joven cuando aprobó en 1996. Desde entonces, se ha ido enamorando más de su profesión: «Hasta que no trabajé o estudié, no supe la suerte que había tenido de escoger esto», explica. «Tratar con personas que se enfrentan a situaciones complicadas me hace crecer como persona, es como si latiera en las personas que tienes en frente lo mismo que late en ti» y poder «ayudar» es algo que le enriquece. Ha pasado por varios lugares hasta llegar a Cáceres, donde está destinada.

¿Ha sufrido algún tipo de discriminación?

Soy bastante afortunada porque no he sentido ninguna discriminación en mi profesión por ser mujer, al menos que yo haya reconocido. Como no he tenido hijos, no he tenido ese problema de conciliación que es un reto a resolver. Lo que pasa es que esto de la perspectiva de género no nace de la intuición, sino de la formación. Es super importante estar bien formada porque a veces hay cosas que no sabes interpretar sin esa formación

¿Cómo afecta a las víctimas de agresión sexual el proceso judicial?

La denuncia tiene muchos efectos, uno de ellos es penal. También hay un efecto preventivo, porque si reaccionamos rápido esa persona y todas las demás van a evitarlo. Y tiene un efecto terapéutico fundamental si lo hacemos bien, si lo hacemos mal lleva consigo la victimización. Que tu dolor sea reconocido forma parte y que sean indemnizadas tus lesiones te puede restaurar, pero no se trata solo de eso. Te pueden dar la razón, pero también hacerte sentir muy mal: en el interrogatorio poniéndote en duda, cuando creen que debes comportarte de alguna manera te afean por esos sesgos…

¿De qué forma se puede trabajar para proteger a las víctimas?

Si no somos capaces de sacar a esas víctimas de su situación o mostrarles que empatizamos, las vamos a hacer víctimas también del procedimiento. La justicia terapéutica que he mencionado antes consiste en que tú con tu actitud, tu forma de recibirles declaración y exponerle las cosas con honestidad… la ayudas. A veces se ofrece la respuesta penal como si fuera un antibiótico que lo cura todo y no es así exactamente, a veces la única solución es escucharla. También es importante la prevención. Tenemos que ir todos un poquito de la mano, esa prevención nos corresponde relativamente a los fiscales, en el sentido de que estamos muy alerta y formados para identificarlas. Por ejemplo, en menores la fiscalía es clave. Se ven señales de alerta que permiten abordar con más optimismo posibilidades de actuar, hay muchos espacios para la prevención, como los colegios.

¿Hay sesgo de género dentro de los profesionales?

La Ley 15/22 de julio, que habla de esa perspectiva integral de género, nos obliga a identificar y luchar contra el sesgo de género en la administración de justicia. Cuando lo dice una ley orgánica es que existe ese sesgo de género.

¿Cómo se puede trabajar en ello?

La mejor herramienta es la formación en perspectiva de género y de igualdad. Pero no igualdad de trato, sino de oportunidades. Ahí está la clave. Hay un avance absoluto en las nuevas generaciones.