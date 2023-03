Desde pequeña, Isabel Obrea (Villar del Rey, 1991) disfrutaba con las manualidades. «Comencé con muebles de cartón en miniatura y luego los hice a escala real», explica. Hoy tiene una empresa de muebles en Badajoz, Laal, aunque en principio funcionaba como hobby. Estudió Ingeniería Técnica en Diseño Industrial en Sevilla y su último año de grado lo pasó en Escocia, donde llegó a patentar su proyecto final de carrera: una máquina que partía huevos y separaba clara de yema. Luego, regresó a Sevilla, donde trabajó como ingeniera en una empresa hasta la pandemia. Le ofrecieron regresar después de un ERTE, pero firmó la baja voluntaria para tirarse a la piscina y crear una fábrica de muebles en Sevilla. Pese al contexto postpandemia el negocio funcionó y lo movió a Badajoz.

¿Cómo pasa de ser ingeniera a crear su empresa de muebles de diseño?

Cuando volví de Escocia, encontré la Asociación de Diseñadores de Extremadura y me metí de lleno haciéndome la secretaria. Creé la marca Laal, aunque era un hobby. Salía de trabajar el viernes, me iba a comprar madera y echaba el fin de semana en casa haciendo de todo, incluidos los muebles de mi casa. En su momento la marca era un proyecto inalcanzable y seguí trabajando de ingeniera.

¿Qué sintió al dar ese giro a su vida?

Cuando tomé la decisión de entregar mi baja voluntaria perdiendo mis 7 u 8 años de antigüedad, sentí un poco de miedo. Luego fue liberación y tranquilidad: dije en voz alta lo que quería. Yo no sabía nada de carpintería, alquilé un local, compré dos maquinitas y estaba todo el rato viendo vídeos de YouTube. Fue brutal. No asumo que sea carpintera porque no me identifico con la carpintería actual que está más enfocada a armarios, cocinas, puertas… A mí lo que me gusta es crear en mi cabeza y llevarlo luego al material que siempre me ha encantado porque es noble y cálido.

¿Hay aún machismo en esos sectores?

En la carpintería todavía sorprende que una mujer esté trabajando. Muchas personas lo dicen desde la admiración y eso me enorgullece, pero no deja de chocarme que todavía no se vea con normalidad. Cuando trabajaba como ingeniera tuve un primer jefe que era muy machista. Con mis compañeros no tenía ningún problema, pero me di cuenta de que yo siendo mujer cobraba menos que ellos estando en el mismo puesto cuando me quedé embarazada de mi primera hija, tengo dos niñas. Me dieron de baja y metieron a un chico con mi misma experiencia y edad a sustituirme y su nómina era un poco más alta que la mía. Tenía un puesto relativamente importante en la empresa porque era la más creativa y siempre tiraban de mí, pero mi salario no correspondía.

¿Siente que contribuye a romper un techo de cristal?

Yo no lo veo, pero por el feedback que recibo de la gente, creo que en el fondo sí remueve porque me he encontrado un montón de mensajes en redes sociales de chicas que dicen admirarme, que les inspiro. Hay un par de personas que conozco solo por redes sociales y que se han lanzado al verme. Eso mola, aunque no todo es tan bonito como parece.

Tiene dos hijas, ¿cómo se concilia?

No es fácil, pero gracias a mi pareja, Ismael, podemos asumir esa corresponsabilidad con las hijas y los trabajos.