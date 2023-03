Rocío Méndez Naharro (Badajoz, 1997) siempre quiso ser bombera y, aunque en un principio se imaginaba como bombera urbana, actualmente es bombera forestal: “Cuando tú eres bombera forestal estás al pie del cañón y compruebas cómo cambia el clima y sabes cómo puedes ayudar u orientar a personas que a lo mejor no tienen tanta idea del medio natural”, cuenta.

¿Qué sintió la primera vez que trabajó?

Cuando estás opositando lo ves lejos y luego con el destino lo ves todo como un choque de realidad. Mi primer incendio tardó un poco. Y, de repente, un día nos avisaron y fue el incendio de Santa Cruz de Paniagua. Enorme. Yo no tuve miedo, me puse detrás de ellos porque era mi primer incendio y no sabía a dónde iba. Me puse toda la indumentaria y a trabajar como una más. Llegué a casa a las cinco de la mañana y al día siguiente me dolía todo, pero además estaba reconfortada y no me lo creía. Lo que quise desde pequeña, lo he cumplido. Mis compañeros me dijeron que había reaccionado genial.

¿Qué dificultades ha encontrado por ser mujer?

Hay muchas anécdotas. Incluso antes, el primer día de academia un chaval me dijo que no tenía nada en contra de mí, pero que si por él fuese yo no sería bombera porque era una mujer. En mi retén que somos cinco, soy la única mujer. Me llevo genial con ellos. Todos son hombres más mayores y me han llegado a reconocer que estaban un poco inseguros de que hubiera una mujer en el retén porque nunca la habían tenido. Soy la primera bombera que va a ese pueblo. Me dijeron que les daba cosa que fuera una estúpida o una tonta que no quisiera mancharse.

¿Siente que algunas personas piensan que las mujeres les están quitando el puesto a ellos por las distinciones en las pruebas?

Hacemos lo que haga falta porque la prueba es un mero trámite para demostrar que cumples unos requisitos. He visto hombres que no han sido capaces de pasar la prueba, yo he pasado por delante de ellos. No se entra o deja de entrar por ser hombre o mujer, simplemente no entras si no estás preparado. Yo no estoy quitándole el sitio a nadie. Según vi, las bomberas en España representamos menos de un 1%.

¿Cómo lidia con esa discriminación?

Muchas veces me tengo que defender más de lo debido y he sentido impotencia. A mis compañeros no se les pide que demuestren lo que valen, pero a mí me han dicho: “Vamos a ver qué tal trabaja”. Yo he demostrado que valgo, tengo fuerza, me muevo, no me canso, subo y bajo montes… pero a mí se me ha cuestionado y a mis compañeros, no.

En un trabajo en el que se requiere compañerismo, ¿cómo afronta todo esto?

Con mi grupo no tengo problema, es un grupo trabajador y sabemos hacerlo en equipo. Los primeros días que teníamos que hacer cosas rápidas yo me quedaba bloqueada porque no sabía lo que tenía que hacer ni dónde ir. Pero se ha ido dando naturalmente y tengo un jefe de retén muy calmado. Eso me ha ayudado a saber ponerme en mi sitio. Estoy muy a gusto, al final he demostrado que soy una más porque me gusta este trabajo más que a ellos. La perspectiva les ha cambiado, pero es triste tener que estar demostrando lo que valgo.