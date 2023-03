Maribel Rodríguez Ponce (Badajoz, 1971) es profesora titular del Área de Lingüística General de la Universidad de Extremadura, y directora del Instituto Universitario de Investigación de Lingüística y Lenguas Aplicadas (LINGLAP). Ha sido investigadora visitante en distintas universidades y su labor de investigación ha sido reconocida con tres sexenios nacionales. Su especialidad académica es el análisis del discurso, y en los últimos años ha estado investigando intensamente e impartiendo formación sobre comunicación no sexista. Fruto de este trabajo es la monografía ‘Mitologías de la lingüística. Reflexiones sobre comunicación no sexista y libertad discursiva’, publicada en 2022 por la editorial Iberoamericana Vervuert.

¿El lenguaje sexista es cosa del pasado o sigue a la orden del día?

Las lenguas son producto de la sociedad, pero al mismo tiempo son las herramientas con las que la propia sociedad y la cultura se construyen. Si una cultura es tradicionalmente patriarcal, androcéntrica, machista, etcétera, es inevitable encontrar en la lengua esos reflejos ideológicos. Y, en un movimiento bidireccional, si mantenemos usos lingüísticos sexistas, seguiremos potenciando pensamientos y realidades sexistas. Aunque se ha avanzado mucho, todavía no es cosa del pasado. Son estructuras que están incrustadas de una manera ancestral en el uso de las lenguas.

¿Cómo puede el lenguaje fomentar la corrección precoz de discriminaciones?

A través de las lenguas construimos el resto de realidades. Deben ser una herramienta más en el cambio hacia una realidad más igualitaria. La intervención lingüística por motivos de sexismo y violencia es perfectamente legítima y muy necesaria. Las políticas lingüísticas antisexistas están valoradas científicamente como uno de los prototipos de planificación lingüística que mejor han funcionado. Se trata de conocer el extenso catálogo de recursos igualitarios que hay y aprender a combinarlos con variedad, con la ayuda de formación y materiales de calidad pensados para ello.

¿Hay reticencias al uso del lenguaje inclusivo en las universidades?

En el español de América estas estrategias igualitarias han tenido más acogida. En España el ámbito académico universitario está íntimamente ligado a la posición hegemónica sobre el asunto, representada principalmente por la RAE. Esta se atribuye tradicionalmente una función “notarial” sobre los usos de la lengua, pero la ejerce de una manera muy particular, ya que los usos son registrados con actitud neutra solo cuando le resulta conveniente.

¿Son incasables el lenguaje no sexista y la economía del lenguaje?

La economía es un principio del lenguaje, pero a su lado funciona el de redundancia. La redundancia no es incorrecta, ya que está en la misma estructura gramatical de las lenguas, y prolifera en su uso, como cuando digo: «Esto es jamón-jamón», para ponderar su calidad. Cuando se acusa a las estrategias no sexistas de ser antieconómicas, no se suele tener en cuenta que prácticamente la totalidad de los recursos de la comunicación no sexista son tan económicos o más que el denominado masculino genérico.