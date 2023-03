Cuando Catalina García (Madrid, 1974) tenía trece años su padre cayó enfermo y eso hizo que la familia se desplazara al campo. Ahí, la actual presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) y de la cooperativa de Ribera del Fresno, fue conociendo de primera mano las discriminaciones entre el medio rural y el urbano. Catalina, además, hizo la carrera de Ingeniería Técnica Agrícola. Pese a que antes de acceder a la presidencia de FADEMUR no había llevado cuestiones de igualdad, sí conocía las discriminaciones: «Fue fácil, igual que ha sido fácil llevar el sindicalismo agrario, era defender lo mío», explica.

¿Ha sufrido prejuicios o discriminaciones?

Las propias mujeres no vemos la discriminación que estamos viviendo. En 2016, cuando empecé con las cooperativas hubo una reunión informal a la que fui, no era socia pero iba como asesora del grupo que pidió la reunión. Ese día me pidieron la autorización de mi marido para estar y yo estoy en gananciales. Me sentí fatal. Ahora soy la presidenta y creo que fue por esa rabia. Durante muchos años en el sindicato he sido la única mujer en muchas reuniones, pero ya no por Decreto ley. Cuando esas reuniones se alargaban, alguna vez me preguntaban por mis hijos, a un hombre no le preguntan cómo se apaña. Presidentas en Extremadura somos muy pocas, en Tierra de Barros soy la única y hay compañeros que se sorprenden al ver que nosotras funcionamos bien.

¿Cuáles son los principales problemas que encuentran las mujeres rurales y cómo se trabaja para solventarlos?

La falta de conciliación también por esa ausencia de servicios de proximidad. Yo tengo dos hijos, ya mayores. Es sobre todo mi madre la que se ha sacrificado para que pudiera estudiar, salir al mercado laboral... Hemos sacrificado a una generación muy importante que son nuestras madres por esa falta de conciliación. Trabajamos en dos bases: por un lado, hacemos actos para que las mujeres entiendan, escuchen… nuestro lema es que juntas somos más fuertes; por otro lado, la labor de formación y acompañamiento a aquellas mujeres que quieren emprender en el mundo rural.

¿Cómo se acentúa la violencia de género en los pueblos?

Con proximidad y la relación de vecindad. Si tú tienes que denunciar al agresor al policía municipal y este es amigo o familiar de él, lo tenemos más difícil. Esa sensación provoca que la mujer se aísle más. En FADEMUR hemos tenido proyectos de sensibilización y formación a los ayuntamientos porque pensamos que a donde primero van las mujeres es a sus responsables políticos. La violencia de género no sabemos cuándo va a ocurrir, puede ser en cualquier momento y las oficinas de igualdad tienen unos horarios y unos días. Pero el concejal o la concejala del pueblo siempre va a estar en el pueblo.

¿En qué consiste ese Estatuto de las Mujeres Rurales a nivel nacional?

Hay compañeras que no son de la región y que no están en la misma situación que nosotras. Todo eso que hemos conseguido tenemos que blindarlo a nivel nacional. No podemos vivir del rural como si fuéramos heroínas, tenemos que seguir trabajando y quedarnos en los pueblos, pero necesitamos esos servicios básicos.