Nazaret Martín (Torre de Don Miguel, 1994) estudió Derecho en Cáceres, pero su vida de ciudad no la cambia por su vida en el campo. Ahora, además de labores ganaderas, también lleva el papeleo de la formación familiar y tiene un canal de YouTube en el que narra a sus 159.000 suscriptores su día a día en el campo, visibilizando el mundo rural y a la mujer en este entorno. "Me gustaría permanecer aquí y estoy haciendo todo lo posible por vivir de la agricultura y la ganadería”, explica. “Tras la pandemia, el sector primario está socialmente más reconocido, pero en el ámbito económico y laboral la tendencia es diferente y mucha gente se va a las ciudades por eso”, asegura.

¿Qué pretende su canal de YouTube?

Intento sobre todo mostrar el papel de la mujer en el mundo rural, sobre todo de jóvenes. Se trata de visibilizar de alguna forma que existimos y somos importantes, que las mujeres podemos hacer trabajos que tradicionalmente se han considerado masculinos. También muestro la vida rural, las tradiciones… un acercamiento de esta vida.

Es joven y mujer, ¿alguna vez ha sufrido un trato diferente en el sector?

Sí, por ejemplo, algún amigo ganadero de mi padre ha ido a la finca y se han puesto a hablar de ganado, cuando yo he participado en la conversación me han mirado como dudando de lo que decía. Porque soy joven y soy mujer. No he notado rechazo, pero sí que debido a una mentalidad más tradicional pues son algo reacios a valorarte profesionalmente. Aunque el papel de la mujer en las zonas rurales ha sido secundario, en los últimos años creo que nos hemos hecho valer y que cada vez somos más aceptadas por parte de los hombres del propio mundo rural.

¿Tiene que estar constantemente demostrando?

Cuando hay un hombre, se da por hecho que sabe ciertas cosas o tiene ciertos conocimientos. En el caso de una mujer, no se da por hecho. Entonces, sí tienes que demostrar para que reconozcan tu labor que sabes porque hasta que no te ven no te creen. Por ejemplo, algunas personas han dudado de que sé conducir un tractor hasta que me vieron hacerlo.

¿Cómo es la brecha digital en los pueblos?

Eso es una de las trabas con las que nos encontramos muchas veces. Aquí en la Sierra de Gata hay muchos pueblos donde a lo mejor solo hay cobertura en un punto concreto, entonces la gente tiene que ir allí a coger cobertura. O contratar una compañía determinada, no puedes decidir cuál quieres, sino que solo una tiene cobertura ahí. Cuando subes al monte, yo por ejemplo con el ganado, hay muchas zonas en las que no tengo cobertura. En ese sentido todavía queda mucho camino por recorrer. Al final te buscas la vida como puedes, pero cuesta más.

¿Está rompiendo también con los prejuicios al mundo rural?

Creo que sí. Es durísimo romper con esos estereotipos porque es una mentalidad super arraigada en toda la sociedad española. La gente del campo no es analfabeta e intento demostrar y visibilizar que una persona puede estar formada con una carrera o un ciclo formativo y trabajar en el campo por libre elección.