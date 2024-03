“Es crucial comprender los problemas a los que se enfrentan las mujeres para retener su talento”

Desde su infancia, mostró una pasión por comprender el funcionamiento del mundo que la rodeaba. Consciente de las desigualdades de género en la investigación, aboga por medidas para retener el talento femenino y promover la igualdad.

¿Quién es Guadalupe Sabio?

Soy veterinaria doctorada en bioquímica. Desde pequeña, me encantaba el campo y los animales, y siempre tuve una gran curiosidad por entender cómo funcionaban las cosas.

En 2011 te incorporaste al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas para estudiar enfermedades asociadas a la obesidad. ¿Por qué este cambio desde el Centro Nacional de Biotecnología?

Durante mucho tiempo hemos investigado enfermedades asociadas a la obesidad. En mi nuevo puesto en el CNIO, espero establecer colaboraciones que nos ayuden a comprender mejor cómo la obesidad y los cambios en el tejido adiposo pueden influir en el desarrollo del cáncer.

¿Puedes desarrollar un poco más la relación entre la obesidad y el cáncer?

Las personas con obesidad tienen una mayor predisposición a desarrollar varios tipos de cáncer, como el cáncer hepático, de colon y de mama, entre otros. Sin embargo, aún no se comprenden completamente los mecanismos que subyacen a esta relación. Se ha sugerido que la inflamación crónica presente en personas con obesidad podría ser un factor contribuyente. Además, la alteración del tejido adiposo en individuos obesos puede influir en la comunicación entre los tejidos y promover la aparición de tumores. Nuestro grupo está intentando entender mejor esa comunicación entre los órganos metabólicos (la grasa, el sistema inmune, el hígado) y el desarrollo del cáncer.

¿Cuándo será el cáncer una enfermedad curable en un alto porcentaje?

Si bien la supervivencia en muchos tipos de cáncer ha mejorado gracias a la investigación, aún queda mucho por hacer. No creo que podamos eliminar completamente el cáncer en el corto plazo, pero con esfuerzo y dedicación, podemos seguir mejorando la vida de los pacientes. Tenemos que centrarnos en intentar disminuir los números de algunos tipos de cáncer en los que el pronóstico es todavía muy malo.

La diferencia entre hombres y mujeres investigadoras aún es muy pronunciada. ¿Cómo acabar con esta brecha?

Al principio de la carrera investigadora, hay más mujeres que hombres en los laboratorios, pero a medida que avanzamos, perdemos a muchas de ellas. Se requiere una sociedad que promueva la igualdad de género y estructuras que faciliten el avance de las mujeres en la carrera investigadora. También necesitamos abordar los sesgos de género y adoptar medidas equitativas para retener el talento femenino. Son necesarias todavía mediadas como cuotas para que haya más igualdad en las posiciones de toma de decisiones. Esto ayuda a que las mujeres tengan referentes en esas posiciones.

¿Quiénes son tus referentes?

He tenido varios referentes a lo largo de mi vida a medida que crecía. Mi madre me inspiró con su notable capacidad de empatía, mientras que mi abuela me enseñó el valor del sacrificio. Mi padre, que era químico, despertó mi interés por la ciencia. Tuve la suerte de contar con una directora de tesis excepcional, Ana Cuenda y un mentor Roger Davis de los cuales he aprendido muchísimo.

¿Cuál sería tu mayor éxito profesional?

Para mí, mi mayor éxito profesional sería que en unos años hubiera varios de mis estudiantes e investigadores que hubieran pasado por mi laboratorio y se establezcan como investigadores independientes y haya una escuela de investigadores. Es decir, dejar un legado que contribuya a conseguir mejorar la vida de los pacientes.