“Dirigimos de manera menos autoritaria y esto se ve, a veces, como una debilidad”

Su enfoque inclusivo y feminista promueve una visión de urbanismo que atiende las necesidades de toda la sociedad, buscando integrar la perspectiva de género en el diseño y la planificación urbana. Aboga por un urbanismo que refleje la diversidad de la población y contribuya a la construcción de espacios más habitables.

¿Para qué sirve una urbanista?

Una urbanista se enfoca en la ciudad, abordando tanto aspectos teóricos como prácticos. Desde la investigación socioeconómica y ambiental hasta la gestión urbana, el urbanismo abarca la multidisciplinariedad para influir en cómo vivimos, nuestra salud, y el entorno.

¿Qué asuntos ocupan tu atención actualmente?

Fomentar el desarrollo de suelo industrial en Cáceres para impulsar actividades vinculadas a la transición energética. Además, lidero la revisión de la normativa municipal para simplificarla y adaptarla y coordino proyectos transversales como CIIAE y CC-Green.

¿Cómo se relaciona el urbanismo con la productividad?

El urbanismo configura el desarrollo urbano y regula las condiciones de implantación de los usos. Un plan bien diseñado, congruente con las necesidades, facilita el desarrollo de actividades y empresas con agilidad. La relación directa entre productividad y urbanismo radica en asegurar que la ciudad se ajuste a las necesidades laborales y cotidianas de la población.

¿Qué fue primero, el urbanismo o las necesidades de la sociedad?

El urbanismo surge como respuesta a las necesidades generadas por sociedades complejas concentradas en espacios reducidos. Es una herramienta que evoluciona para satisfacer las cambiantes necesidades sociales.

¿Cómo experimentas ser la única mujer en muchas reuniones?

A menudo soy la única mujer, especialmente en reuniones sobre infraestructuras. La experiencia de 25 años en la profesión liberal ha facilitado mi adaptación. Un liderazgo menos autoritario y distante y las perspectivas que introduzco pueden ser percibidas como debilidades.

¿Qué es el urbanismo inclusivo o feminista?

Implica que las decisiones sobre la ciudad no solo sean tomadas por hombres, que se considere la vida reproductiva. Integrar necesidades de las mujeres, infancia o mayores en la planificación urbana. El urbanismo feminista busca equilibrar la ciudad productiva con las necesidades de la población.

¿En qué se nota que los baños públicos o de la hostelería hasta hace poco los diseñaban los hombres?

No es cierto que las mujeres tengamos que ir al baño en pareja. Es una consecuencia de un baño diseñado mal. Si necesitas que una amiga que te sujete el bolso, te pase el papel o mantenga la puerta cerrada mientras te cambias y lavas las manos, es que no está diseñado bien. Es uno de los muchos ejemplos que demuestran que si expulsas a parte de la población de los debates y decisiones, el resultado no tendrá en cuenta sus necesidades y no será adecuado.

Vamos al meollo, ¿Se deben agilizar los procesos de licencias y cómo?

Sí, es crucial mejorar la gestión de autorizaciones. Trabajamos en clarificar criterios normativos, coordinarnos con empresas para agilizar tramitaciones y optimizar la gestión digital de expedientes para mayor eficacia.

¿Cómo ves el futuro del urbanismo?

El urbanismo debe adaptarse a cambios como la transición energética y la revisión de la globalización. Reorganizar el territorio para energías renovables y ajustar el modelo urbano hacia la sostenibilidad son retos. El mundo digital también influirá, requiriendo adaptaciones a nuevas formas de habitar y modificaciones en la forma de usar los espacios.