“Feminismo solamente hay uno y es abolicionista”

Su enfoque crítico se centra en desentrañar la misoginia arraigada en el pensamiento filosófico tradicional, exponiendo cómo figuras prominentes han perpetuado estereotipos de género a lo largo de la historia. Imparte clases en el IES Santa Eulalia de Mérida y forma parte de la Asociación de Filósofos y Filósofas Extremeñas.

Inma, el feminismo ha sido un tema clave en tus reflexiones. ¿Podrías explicarnos a qué te refieres cuando hablas de misoginia en la filosofía?

Al abordar la misoginia filosófica, nos referimos a cómo muchos filósofos a lo largo de la historia han conceptualizado a la mujer en términos de desvalorización e inferioridad frente al hombre. Desde Aristóteles hasta Nietzsche, la condición femenina ha sido pensada como un fallo parcial, perpetuando estereotipos que la consideran deficiente en comparación con el ideal humano encarnado por el varón.

Para ello se requiere una buena formación feminista entre el profesorado…

Lamentablemente existe escasa formación y, en ocasiones, hasta una actitud hostil. Muchos consideran que, dado que la igualdad está reconocida por la ley, no es necesario abogar por ella.

¿Y cómo percibes la conciencia feminista entre el alumnado?

En el alumnado encontramos una diversidad de perspectivas. Hay quienes están comprometidos con la igualdad, pero también una parte que, influenciada por su entorno, cree que el feminismo no es necesario. La confusión se manifiesta en conceptos erróneos sobre la libertad y la elección, influenciados por las redes sociales. Se tiende a pensar que salir ligera de ropa es una forma de empoderarse, que la prostitución puede ser un trabajo si la mujer así lo “elige”, que no hay nada reprobable en gestar y dar a luz a bebés para terceros si así lo “decides”, que no hay nada malo en llamarse “zorra”, que lo que importa es lo que alguien “siente … es decir, justo lo contrario a los parámetros de emancipación e igualdad que vertebran la agenda feminista. El mito de la libre elección no puede ser la coartada para que se sigan vulnerando los derechos de las mujeres.

¿Podrías explicar lo que mencionas sobre la falsa apariencia de paridad en el currículo?

Aunque se han incorporado mujeres al currículo, esta inclusión se ha hecho desde una perspectiva no feminista. Se han añadido sin explicar las razones detrás de décadas de ausencia, perpetuando la falacia androcéntrica. La inclusión feminista implica no solo añadir nombres, sino cuestionar y redefinir la narrativa.

¿Y por qué crees que hay reticencias hacia la coeducación?

La coeducación enfrenta resistencias porque transformar la sociedad comienza por la educación. Terminar con el sistema patriarcal implica perder privilegios, y desmontar este sistema no es de interés para aquellos que se benefician económicamente de él.

¿Cuándo crees que caerá el patriarcado?

El patriarcado caerá cuando hombres y mujeres sean feministas de verdad, trabajando juntos para lograr la igualdad. Es un proceso que requiere la participación activa de ambos géneros.

¿Qué opinas sobre la existencia de dos manifestaciones del 8M?

La existencia de dos manifestaciones refleja la confusión actual en el feminismo. Las reacciones al movimiento feminista y los cambios en la política han contribuido a la fragmentación. Es crucial recordar que la unidad en la defensa de la agenda feminista es esencial para el cambio real.