El feminismo, la vida de las mujeres y la literatura

Tres referencias literarias de tres escritoras han marcado mi evolución personal como mujer y como feminista: una de Virginia Woolf, otra de Simone de Beauvoir y la última, de la argentina, Alejandra Pizarnik.

Siempre nos ha costado a las mujeres disponer de nuestro espacio y ese es uno de los motivos por lo que nuestras “hazañas” no han sido tan grandiosas ni visibles. Y escribió por eso Virginia Woolf sobre la necesidad de disponer de ‘Una habitación propia’ para poder escribir, para disfrutar de la intimidad, para desarrollarnos profesionalmente, para ser nosotras. Esto entronca con otra reflexión: ¿Habéis visto los baños públicos en los que en una puerta está dibujada una figura masculina y en la otra una figura de mujer, más la de un bebé, más una silla de ruedas? Pues justo esta realidad la podemos asociar con lo que analizaba la escritora francesa, Beauvoir, llegando a la conclusión de que en este mundo que habitamos, existen, los hombres por una parte, y todo lo demás por la otra. Es decir el epicentro y el modelo de todas las cosas, en su pódium el varón y luego ya “la otredad”. Ya podéis imaginar los grandes beneficios que ha supuesto esa circunstancia para los señores.

Pero mi optimismo natural no me permite lamentarme sin más y por eso muchas mujeres hemos decidido abrazar el feminismo como el camino para vivir mejor y para conseguir nuestras metas y, por eso, estas palabras de Alejandra Pizarnik me acompañan en la teoría y en la práctica: “Soy mujer. Y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y corazón guerrero”.

Aquí tenéis estas páginas que acariciarán hábiles dedos y darán más valor a vuestro corazón de mujer.

