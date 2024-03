“Me gusta diseñar y dar soluciones técnicas a problemas que surgen de la reordenación de ciudades y carreteras”

Es la delegada del grupo Aceinsa en Extremadura y Castilla la Mancha occidental desde 2017. Esta empresa se dedica a la conservación y explotación de infraestructuras públicas y fabricación de señales verticales. Con su título de ingeniería de Obras Públicas en la mano y ejerciendo su profesión rompe todas las barreras de género en el empleo y desafía estereotipos sexistas.

Echando un vistazo a tu currículo… ¿por qué crees que ha sido tu especialidad una profesión tan masculinizada?

Años atrás la mujer no podía mostrarse ante trabajos que venían dirigidos y establecidos por el hombre, trabajos que implicaban relacionarse y dirigir la mano de obra especializada que venía encabezada por el sector masculino. No podíamos entrar ni exponer nuestros puntos de vista porque ellos mismos nos hacían ver que no teníamos razón, que no era creíble o que determinadas soluciones técnicas no eran viables ni se sostenían. El mundo de la construcción en cuanto a mano de obra está liderado por el hombre, la mano de obra es eminentemente masculina y es ahí cuando la mujer toma las riendas y debe encabezar ese liderazgo, esa capacidad de organización y de gestión en la que destacamos.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo y que te da más pereza?

Lo que más me gusta es poder diseñar, planificar y dar soluciones técnicas a los diferentes problemas que surgen como consecuencia de la reordenación que están sufriendo las ciudades y las carreteras. Establecer nuevos métodos, probar otros medios y materiales para dar soluciones sostenibles y factibles para las ciudades, para una mejor visión de las mismas, una mejor reordenación y ofrecer seguridad en lo realizado y planteado. Pereza en sí no es, pero quizás la parte administrativa, la parte que tienes que lidiar con diferentes organismos los cuales cada uno establece sus métodos y procedimientos, tener que ser repetitivo para solicitar y llevar a cabo una actuación, la coordinación de los diferentes organismos, a veces puede ser tediosa. También lo podría aplicar a ese momento en el que te enfrentas a una licitación.

¿Cuáles son los grandes retos actuales de la ingeniería civil?

Creo que todo va ligado a los objetivos de desarrollo sostenible y al medio ambiente: Una mejor conservación de la Red de Carreteras del Estado, la conexión entre comunidades por una red ferroviaria adecuada, y sobre todo, en Extremadura, la conexión de las dos capitales de provincia por autovía.