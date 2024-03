La igualdad es el futuro

Hace un año, tuve el honor de formar parte de las páginas de Mujeres que hacen Extremadura. Hoy, como presidenta de la Junta de Extremadura, me reafirmo en aquellas palabras: “No habrá futuro sin igualdad”. Quiero una Extremadura igualitaria, en las que todas seamos libres. Libres para ser, pensar y decidir, sin pedir permiso. Libres para vivir sin miedo. Queda camino por recorrer, pero hemos avanzado mucho. Por primera vez en la historia de Extremadura, los tres poderes recaen en manos de las mujeres. Ejecutivo, legislativo y judicial. También el de la Policía Nacional.

Mujeres que hacen Extremadura. Mujeres que hacen historia y donde, sobre todo, están todas aquellas que rompen techos de cristal en entornos tradicionalmente masculinos y que no tienen tanta visibilidad. Las que dirigen empresas y las que se dedican a los cuidados. Ser presidenta de Extremadura me ha permitido acercarme a todas las realidades. La de todas las mujeres, sin matices, sin etiquetas. A abrir la mente un poquito más cada día y a sentir admiración. Admiro a las mujeres que no renuncian ni a sus carreras ni a ser mamás. Porque nos hemos plantado ante unos clichés machistas que nos obligaban a elegir. A las que apuestan por seguir viviendo en sus pueblos, a las mujeres rurales. Sois pura inspiración.

Las que emprenden y las que luchan contra una brecha salarial que les penaliza, solo por ser mujer. A las que no son madres y, por ello, se les niega el equilibrio entre la vida profesional y la personal. Estoy con todas con ellas. Estoy con todas vosotras. Nuestra obligación, como Gobierno, es apoyaros, compartir la lucha, ayudaros a conciliar. Con guarderías gratuitas, con mejores serviciosde ludoteca y ayudas para contratar personal doméstico, con el primer de Plan de Igualdad deEmpleados y Empleadas Públicas en Extremadura.

Tolerancia cero contra cualquier discriminación al colectivo LGTBI y apoyo sin fisuras, sin escatimar en recursos, a las víctimas de violencia de género. Los centros de atención 24 horas a víctimas de violencia sexual serán una realidad en 2024. Estas son nuestras políticas de igualdad. Igualdad con hechos. Como decía, el progreso en igualdad de género en Extremadura es notorio, pero aún estamos lejos de la plenitud.

Caminemos hacia ella. La igualdad es nuestro futuro.

*Presidenta de la Junta de Extremadura