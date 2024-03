“Fue en un juzgado donde descubro una realidad durísima que me impulsa a estudiar el patriarcado"

Cursó sus estudios universitarios en Cáceres, y actualmente trabaja en la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado en Madrid. Llegó desde Las Palmas de la Sección de Mediación Penal y además creó la asociación Gafas Lilas contra las violencias machistas. Durante algunos años también fue la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales.

Inés, llevas mucho tiempo fuera de Cáceres, del uno al diez, ¿cuánto echas de menos Extremadura y sus gentes?

Extremadura siempre va conmigo que es mucho más que echarla de menos. Allí transcurrieron muchas de las vivencias que me han convertido en la mujer que soy. Es donde encuentro el recuerdo más potente de Sina, mi madre ya fallecida, a quien tanto echo de menos. Cualquier sitio en el que viva, lo siento como un lugar de paso. En el horizonte de mi vida siempre se dibuja el regreso a mi tierra.

Tu actividad profesional ha sido intensa acrecentada por tu activismo, vamos que no separas vida personal y profesional.

Desde muy pequeña me llamaba mucho la atención las injusticias y en mi mirada de niña la desigualdad y la exclusión social me parecían el gran fracaso del mundo de los adultos. Sabía que mi profesión la dedicaría a cuestiones relacionadas con las grandes violaciones de los derechos humanos.

¿Cómo pueden las iniciativas sociales y los planes institucionales minimizar el odio grupal que parece dominar la sociedad actual?

Creo que la cultura y la educación -si es que ambas cosas no son una sola- son las herramientas más eficaces para propiciar el pensamiento crítico con el que superar esos miedos difusos y esos odios impuestos desde grupos de poder que buscan réditos y beneficios propios. Por eso es tan importante que la cultura y la educación sean públicas y estén al alcance de todos. Ahora, me preocupa muchísimo lo que está pasando en Gaza, es terrible que estemos asistiendo a acciones de genocidio sin que funcione ninguna herramienta de derecho internacional humanitario para lograr el alto el fuego. También me preocupa muchísimo la crisis climática. Me sonroja ser parte de la generación que más recursos ha consumido del planeta tierra.

¿En qué momento se te enciende la luz del feminismo?

Mi despertar al feminismo consciente se produce como consecuencia del trabajo que realizo como fiscal en un juzgado contra la violencia sobre la mujer. Es ahí donde descubro una realidad durísima que me invita a estudiar mucho sobre cómo las estructuras patriarcales oprimen a las mujeres.