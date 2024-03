“Soy mujer con discapacidad visual y he hecho todo lo que me he propuesto”

Apenas puede ver un diez por ciento debido a una distrofia de icono pero lleva una vida más que normal. Es la directora de la ONCE de la provincia de Cáceres, habla tres idiomas, practica crossfit y corre maratones. Estudió cuatro carreras así que si analizamos todos los datos en conjunto tenemos que rectificar y asegurar que Isabel Góngora más que una vida normal, se ha forjado una vida extraordinaria.

Explícanos cómo se puede ser deportista olímpica, hablar varios idiomas y dirigir la delegación de la ONCE en Cáceres.

Con 13 años empecé a competir en atletismo en la modalidad de mediofondo y a viajar, gracias al deporte, es por ello, que siempre he tenido mucha inquietud por aprender nuevos idiomas. De ahí el haber estudiado inglés y francés, de hecho, es algo que sigo trabajando cada día. Como te decía, he competido como deportista de baja visión de alto rendimiento hasta los 28 años, ya que luego comencé con mi etapa laboral y no podía compaginarlo. Actualmente sigo practicando deporte, pero de forma saludable y como un estilo de vida.

¿Qué proyectos tienes ahora encima de la mesa?

Dirigir la ONCE en la provincia de Cáceres, es un reto cada día que me mantiene ilusionada y agradecida, ya que puedo estar trabajando y aportando para mejorar el día a día de muchas personas y todo ello gracias a la sociedad cacereña.

¿Cómo analizas la evolución del papel de la mujer en la ONCE?

En la ONCE se ha venido trabajando y se está trabajando por la integración y la igualdad de las mujeres con y sin discapacidad y es uno de los motivos por los que considero que estoy donde debo. Mis proyectos de futuro son seguir trabajando para mejorar la vida de las personas con discapacidad, poder seguir creciendo como persona y como mujer y, sobre todo, seguir aportando lo mejor a la sociedad extremeña.

No sé si preguntarte por tu discapacidad visual porque en realidad parece que eso no ha sido ninguna barrera para tu desarrollo personal y profesional…

Como bien dices, yo nací con baja visión por una enfermedad congénita, pero no me ha impedido poder viajar, estudiar, hacer deporte, y ser una mujer que lucha por sus sueños y que con limitación visual sí, pero que gracias a las ONCE he podido y puedo hoy por hoy sentirme realizada y seguir teniendo sueños, proyectos y retos que alcanzar. El ser mujer y con una discapacidad visual, no es fácil, pero se puede conseguir todo lo que te propongas.