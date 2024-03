Las mujeres también queremos sentarnos en la mesa de la cultura

En 1974 la artista Judy Chicago se propuso honrar con un gran banquete a mujeres que, desde la antigüedad, hubieran hecho aportaciones significativas a la humanidad. El planteamiento era sencillo: si tradicionalmente las mujeres son las encargadas de cocinar, servir o limpiar la mesa, había llegado el momento de sentarse en ella con todos los honores.

Cincuenta años después, las mujeres de la cultura tenemos que conformarnos con las migajas que, con suerte, nos llegan de un banquete al que no estamos invitadas. Porque no sirve de nada que unas pocas lleguen a puestos de poder si las condiciones laborales de la mayoría no sólo no mejoran sino que empeoran. Pero esto no acaba aquí.

Tampoco es suficiente reivindicar más representación en el ámbito cultural, del que se nos excluye repetidamente bajo la excusa de la calidad en una sociedad que entiende que las producciones culturales de los hombres definen lo universal, mientras que las de las mujeres se ponen continuamente bajo sospecha.

Es necesario ir a la raíz. Conocer las condiciones materiales y sociales que explican por qué a las mujeres nos han borrado de la historia. Entender que, como diría John Berger, en ese imaginario colectivo aceptado como universal “los hombres actúan y las mujeres aparecen”.

Las instituciones tienen que atreverse a aplicar políticas valientes que garanticen una cultura segura y libre de violencias. Que entiendan que un festival sin un cartel igualitario no debería tener financiación pública o que para construir una sociedad más justa y democrática necesitamos un nuevo imaginario en el que no seamos musas, ni objetos, ni dóciles, ni sumisas. Porque somos la mitad de la población y también queremos sentarnos a la mesa.

*Historiadora del Arte