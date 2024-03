“Necesitamos que el patinaje se considere realmente un deporte”

Cuando llegó el momento en el que se convirtió en incompatible su trabajo como educadora social y el tiempo que le dedicaba al deporte, decidió dar el salto y hacer de su pasión, su profesión. Su deseo de ser madre también influyó.

Dices que con este proyecto deportivo buscáis "un concepto más holístico en torno al patinaje y sus modalidades". ¿En qué se traduce?

No se trata solo de patinar sino de las horas que pasas rodeada de chavales y chavalas y adolescentes que aprenden y de los que aprendes. Se generan redes más allá de la práctica deportiva.

¿Qué te inspiró para convertirte en patinadora y hacer de ello tu trabajo?

Aprendí a patinar de pequeña, sin nociones, a base de ensayo y error. Más tarde un accidente de tráfico me obligó a buscar una práctica deportiva compatible con una lesión pero aquellos patines guardados estaban viejos, tocaba comprar otros: me quedé loca viendo tantos modelos y tantas modalidades de patinaje. Tirando de tutoriales de YouTube, me inicié en la modalidad de freestyle, después empecé a formarme como instructora.

¿Cuál ha sido el logro más gratificante para ti y para el club hasta ahora?

Logros nacionales a nivel deportivo hemos tenido muchos: como equipo somos subcampeones y subcampeonas de liga nacional de segunda división, subcampeones en teamspeed sub14... e individualmente, contamos con campeones y campeonas de España en salto, pero también en speed slalom. Mi logro son ellos y ellas, su sonrisa cuando lo consiguen y cuando no, ser quien les da las herramientas para gestionar su frustración. Mi trabajo es acompañarles, pero el esfuerzo es suyo. Nuestro lema es "sonreír, competir y disfrutar". Los mayores ayudan a los pequeños en los entrenamientos. Entre ellos se generan modelos y referentes. Le dedico muchas horas a hablar, preguntarles cómo se sienten y que se valoren. Mi logro más personal ha sido poder compatibilizar la maternidad con mi trabajo.

¿El liderazgo de las mujeres en el patinaje puede promover la igualdad de género en otros aspectos?

Está claro que si existen referentes y un modelo visible acercamos socialmente esa igualdad a las futuras generaciones. En el mundo del patinaje se ha visto en los últimos años una presencia de la mujer en diferentes ámbitos que va en aumento, cada vez hay más clubes con entrenadoras, juezas... y deportistas femeninas que están llegando a lo más alto en sus carreras deportivas.