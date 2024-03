"Mi padre fue el primer feminista que conozco. Siempre creyó en la fuerza de todas las mujeres“

Nació en Madrid, aunque sus orígenes son extremeños, concretamente de Alcuéscar. Trabaja en el departamento de Cumplimiento Normativo, en el área de Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) y financiación del terrorismo (FT), en la sucursal de Nueva York de una de las mayores entidades financieras españolas a nivel global.

¿Cómo describiría el impacto de tu trabajo en Nueva York desde la perspectiva de género, especialmente considerando tu origen en un pequeño pueblo extremeño?

Efectivamente, mis padres son extremeños y de origen muy humilde, de lo que me siento muy orgullosa. Hijos de la postguerra, trabajaron mucho en su tierra, y tuvieron que emigrar para buscarse un futuro mejor. Esfuerzo, persistencia, resiliencia, humildad, son palabras que definen lo que fue su vida y lo que me han inculcado. Mi padre fue el primer feminista que conozco. Siempre creyó en mí, en mis capacidades, en la fuerza que todas las mujeres tenemos dentro. Mi padre fue la persona que me empujo a estudiar, a tener una carrera universitaria, a ser económicamente independiente. Porque la educación y la independencia económica son dos aspectos básicos que hace que las mujeres sean libres para decidir su futuro.

¿Qué desafíos ha enfrentado como mujer en un entorno financiero global como el de Nueva York, y cómo has superado esas barreras desde una perspectiva de género?

Nueva York es una ciudad muy competitiva en todos los sentidos, pero también ofrece infinidad de oportunidades de crecimiento. Aunque el sector financiero es tradicionalmente un mundo de hombres, cada vez hay mas mujeres al frente de entidades financieras de gran nivel. Personalmente, creo que la mujer entro hace años en el mercado laboral y con sus defectos, el sistema funciona. Pero el tema de la maternidad es aún una barrera a la hora de la contratación.

¿Cuál es su enfoque para promover la equidad de género en la industria financiera en general, especialmente desde Su posición en una ciudad tan influyente como Nueva York?

Creo que hay que educar y legislar para favorecer la equidad de género. Educar a las nuevas generaciones en el respeto y en la igualdad. Y legislar para garantizar que la mujer sea libre para elegir su futuro. Son necesarias políticas que favorezcan la contratación de mujeres, que cueste lo mismo contratar a una mujer que a un hombre, por ejemplo, haciendo que las bajas por maternidad no supongan una carga para el empresario.

Desde su experiencia, ¿cuáles son las principales oportunidades y desafíos para las mujeres que buscan destacarse en roles de liderazgo en la industria financiera?

Sinceramente, las mujeres necesitamos que nos dejen elegir libremente nuestro futuro y que nuestra condición de ser madres, que no siempre se materializa, no sea un impedimento para conseguir nuestras metas. Y para ello los poderes públicos tienen que legislar, dotar de recursos económicos esas medidas legislativas y garantizar el acceso a una educación de calidad.