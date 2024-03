“Yo de pequeña era la marimacho, ahora voy con la cabeza muy alta”

Ha trazado un camino singular en el mundo del ciclismo, pasando de una vida profesional alejada del deporte a convertirse en una ciclista competitiva. Ana continúa desafiando disciplinas desde la competición virtual hasta el gravel.

¿Cómo fue el proceso de adaptación al mundo del ciclismo competitivo?

De adolescente practiqué balonmano en Plasencia. Desde los 16 años, todo tipo de actividades deportivas. Fui a Barcelona a trabajar y allí empecé a correr. Posteriormente practiqué triatlón y por lesiones acabé centrándome en la bicicleta.

Tu incorporación al equipo Movistar Eteam como representante de España en el primer equipo de esports y ciclismo virtual fue importante para ti. ¿Cómo comenzó?

El equipo Movistar realizó un challenge de tres pruebas para seleccionar y crear un equipo eteam masculino y femenino. Querían tener un corredor y una corredora españoles y mi compañero Miguelín y yo fuimos los elegidos. He podido conocer a personas increíbles y compartir momentos inimaginables. Las carreras zwift son una auténtica locura, el nivel cada vez es más alto, son relativamente cortas y muy explosivas. Hay bastante agonía pero bueno somos ciclistas, o lo intentamos jeje.

¿En qué consiste el gravel y qué lo hace tan emocionante?

El gravel es una disciplina relativamente nueva. Básicamente, se realiza con una bicicleta muy parecida a la de carretera pero con ruedas más anchas y con algo de tacos para poder combinar rodar por asfalto, pistas, sendero... Se desconecta de los coches y te adentras en la montaña sin tener que tener grandes habilidades técnicas con una velocidad con la que la sensación de libertad es emocionante.

Participaste en la Titan Desert, una prueba por etapas en las que se recorren más de 600 kilómetros entre la cordillera del Atlas y el desierto marroquí. ¿Cómo viviste esta experiencia?

Es una experiencia única e irrepetible. Formé parte de un proyecto de un grupo de 30 mujeres. En esos seis meses se crearon unos vínculos muy especiales. Fue muy duro físicamente, por las etapas y por la vida en los campamentos pero mereció la pena.

¿Qué cambios te gustaría ver en la disciplina del ciclismo para crear un ambiente más inclusivo y equitativo para las ciclistas femeninas?

Ha crecido exponencialmente el número y por ello el nivel también ha subido, aunque queda mucho trabajo por hacer. En el ciclismo profesional se está avanzando en televisar las carreras femeninas, se generan ingresos, las marcas se interesan y hay más dinero en los equipos. Las marcas tienen que apoyar a los equipos, si no no hay equipos. Si pensamos en el ciclismo amateur femenino todavía está bastante poco desarrollado. Soy una persona que siempre he defendido la igualdad, de pequeña era “la marimacho “hoy en día no me considero referencia pero camino con la cabeza muy alta”.