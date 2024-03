“Las personas son las que mueven la empresa y apostamos por la conciliación laboral”

Como mujer líder en el sector empresarial, ¿cómo ha sido su experiencia en un entorno tradicionalmente dominado por hombres?

En Gefiscal llevo más de un año en el puesto actual y, aún entrando en un comité de dirección ocupado mayoritariamente por hombres, me he sentido totalmente valorada y no he tenido ningún problema. Todo lo contrario, me siento muy apoyada.

¿Cómo percibe la importancia de la diversidad de género en el mundo empresarial y cómo Gefiscal ETL Global promueve la igualdad de oportunidades y la inclusión de mujeres en puestos de liderazgo?

Los puestos deben ser ocupados siempre por profesionales válidos, independientemente de que sean hombres o mujeres. Trabajamos por una igualdad de oportunidades real para que tanto unos como otros ocupen puestos de mayor responsabilidad, fomentando la promoción interna.

Desde su experiencia personal, ¿cuál es el papel de la conciliación entre la vida laboral y personal en el desarrollo profesional de las mujeres, y qué medidas implementa Gefiscal ETL Global para apoyar a sus empleadas?

Después de la retribución salarial, las medidas de conciliación laboral son las más demandadas para atraer talento en las empresas. Somos conscientes de que las personas son las que mueven la empresa y apostamos mucho por este tipo de medidas, que ampliamos todos los años. Tenemos muchas relacionadas con la maternidad y paternidad como ampliación de permisos por nacimiento, teletrabajo, flexibilidad horaria y jornada intensiva.