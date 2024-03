“Una profunda empatía hacia personas con patologías ha sido mi principal motor”

Investigadora apasionada y comprometida, está sumergida en proyectos centrados en la estimulación cerebral no invasiva para abordar patologías neurológicas. Su profunda empatía hacia quienes sufren estas condiciones impulsa su labor y su afán por contribuir al avance del conocimiento científico le motiva constantemente.

¿En qué proyectos de investigación estás inmersa?

Sigo trabajando con las técnicas de estimulación cerebral no invasiva para desarrollar diferentes estrategias de tratamiento para patologías neurológicas principalmente. Como apasionada del manejo del dolor y la calidad de vida de las personas con estas patologías, me enfrento a desafíos complejos como por ejemplo la comprensión profunda de la neurobiología del dolor y la identificación de tratamientos efectivos. Actualmente participo como enfermera de investigación en en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, en un ensayo clínico financiado por ROCHE FARMA.

¿Qué te ha impulsado en tu labor durante estos años?

Durante estos años, creo que una profunda empatía hacia las personas que sufren las patologías con las que he trabajado, ha sido el principal motor que me ha impulsado a la hora de desarrollar mi labor. Mi pasión por la ciencia y el deseo de contribuir al avance del conocimiento en este campo, me han motivado constantemente a perseverar en mi carrera investigadora.

Dentro de tu experiencia y en tu papel como vicedecana de Estudiantes y Logopedia en la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿de qué forma se puede incrementar las vocaciones científicas entre las estudiantes?

Para incrementar las vocaciones científicas entre las estudiantes, es crucial proporcionar mentoría y modelos a seguir. Promover una educación sin estereotipos de género desde edades tempranas y destacar la relevancia social de la ciencia son pasos clave. Además, garantizar acceso a recursos y oportunidades, junto con un entorno institucional que apoye activamente la participación de las mujeres en la ciencia.

Te has visto obligada a desarrollar tu carrera laboral fuera de Extremadura. ¿Qué medidas ayudarían a retener el talento en la comunidad?

Sería fundamental continuar implementando medidas que fomenten el desarrollo profesional y personal, así como mejorar la calidad de vida en la región. Esto incluye, la creación de empleo de calidad, el apoyo al emprendimiento y la innovación, la promoción del teletrabajo y la flexibilidad laboral, la inversión en infraestructuras y servicios clave, la promoción del retorno y la repoblación, y la colaboración entre el sector público y privado.

¿Qué medidas podrían implementarse en la evaluación de proyectos para garantizar que sea más justa para las investigadoras madres?

Considerar en la evaluación y la productividad el tiempo dedicado a la crianza de los hijos. Además de métricas cuantitativas como publicaciones y subvenciones, es necesario estudiar el impacto cualitativo del trabajo de investigación como contribuciones a la comunidad académica.