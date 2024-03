"Mi punto fuerte es la naturalidad, sencillez y cercanía con mi público”

Busca mantener una mentalidad optimista, incluso frente a críticas o contratiempos. Aunque el trabajo en redes sociales a veces se subestima, destaca la dedicación detrás de cada publicación y la conexión que ha logrado construir con su comunidad. Presume de Cáceres cada vez que puede.

Dices ser una persona educada, disciplinada, alegre y que intentas mantener una actitud positiva hacia el trabajo y hacia la vida en general, algo difícil de mantener en las redes sociales, ¿Cuántas veces tienes que ordenar a tus dedos parar para no contestar una barbaridad?

La verdad es que podría decirte que muchas, pero realmente siempre intento ser lo más educada posible y, aunque yo reciba un ataque o crítica, no me sale ponerme a la altura de esa persona. Creo que es mucho más divertido hacer una broma o responder con algo super positivo o constructivo. Eso nunca se lo espera nadie y a mí me hace sentir bien conmigo misma y con el resto.

¿Hay mucho más trabajo detrás de lo que la gente se imagina?

Sin duda. Pero soy consciente de que no se ve y que, como, al fin y al cabo, crear contenido en redes sociales es un trabajo bastante nuevo y desconocido, se tiende a infravalorarlo o a pensar que es sumamente fácil. La realidad que me siento super agradecida y afortunada por haber podido elegir este trabajo, pero también puedo decir que soy muy trabajadora y que estoy donde estoy gracias a esa constancia, formación y esfuerzo, no solo de estos años sino de todos los anteriores. Además, detrás de todo el contenido y trabajo que se ve, no solamente estoy yo. Tengo un equipo que también aporta mucho.

¿Qué crees que es lo que gusta más de ti en redes?

Sin duda creo que mi punto fuerte es mi naturalidad, sencillez y cercanía con mi público. Recibo a diario mensajes, sobre todo de chicas, de diferentes partes del mundo pidiéndome consejo o contándome algo muy personal, como si se tratase de una amiga muy cercana. Eso me hace sentir muy, muy afortunada y es algo que no quiero cambiar nunca.

Tienes pocos ‘haters’ entonces…

La verdad es que tengo una comunidad super bonita y mi público empatiza muchísimo conmigo, pero lamentablemente el “hate” en redes está a la orden del día y muchas personas se creen con el derecho de criticar, juzgar o prejuzgar sin límites y sin conocerte y eso, aunque aprendes a llevarlo y a centrarte en lo bueno, reconozco que hay veces que puede hacer bastante daño.