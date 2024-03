“Queremos saldar una deuda histórica de discriminación con las artistas mujeres”

Apasionada del arte y de los viajes desde joven, ha forjado su camino en el mundo de los museos con una curiosidad insaciable y un compromiso inquebrantable con el arte contemporáneo. Como directora del Museo Helga de Alvear en Cáceres, redefine el papel del museo como una institución crítica y transformadora, centrada en la comunidad y en el compromiso social.

¿Cuándo empezó tu curiosidad por el arte? ¿Cómo dirías que ha evolucionado ese interés?

Todo empezó con la literatura y los viajes. Nací en Oporto y desde muy joven he tenido la suerte de viajar en familia y siempre íbamos a museos. Visitábamos exposiciones en diferentes lugares y descubrí obras y museos. Siempre fui muy curiosa, me interesaba todo lo que era diferente y descubrir nuevas obras, nuevos artistas que añadían a una historia del arte. Me interesaba todo lo que pudiera poner en duda mis propias certezas y no hay nada como el arte para eso, para hacernos pensar, reflexionar y disfrutar generando a veces más preguntas que respuestas. No me imagino haciendo otra cosa.

¿Cómo describiría tu proyecto de dirección para el museo?

Creo que hay que seguir replanteándose el papel del museo como una institución crítica que se transforma, al tiempo que desarrolla una comunidad de relaciones. Un museo abierto al mundo y sin compartimentos, un verdadero instrumento crítico que permita la investigación de la colección de Helga de Alvear, y que permita igualmente el contacto directo entre el artista, el público y la sociedad. Mi objetivo es que una visita no sea suficiente, y que las personas vuelvan al Museo Helga de Alvear una y otra vez. Para eso, quiero posibilitar proyectos ambiciosos que puedan proporcionar experiencias transformativas para seguir teniendo un museo vivo, activo, que sea inclusivo, centrado en el artista, y que desarrolle la investigación a varios niveles. Para ello, por ejemplo, decidí fijar un nuevo rumbo en el programa del museo Helga de Alvear, denominado «communityengagement» (compromiso con la comunidad). La finalidad de este programa es implicar a las personas y comunidades locales a través de proyectos artísticos específicos.

¿Cuál es tu enfoque estratégico para fomentar la presencia de las artistas en el museo?

La función de las instituciones culturales es clave para dar respuestas a lo que sucede en la sociedad. La del museo, entre tantas labores, es la de saldar una “deuda histórica de discriminación”. El museo debe ser comprometido, afirmar su filosofía y convertirse en un espacio de encuentro vital en el que reflexionar sobre la mirada que se le da al mundo. El arte no tiene género, pero los artistas sí. Por lo tanto, este problema no debe olvidarse. Esto obviamente no es un enfoque esencialista sino sociológico. ¡El progreso de los derechos de las mujeres y su visibilidad profesional no está garantizado en todas partes! Además, la historia del arte tiene sus zonas grises, ya sea por cuestiones de género, raza, identidad religiosa…. Debe ser deconstruido para complicar y densificar, integrando nuevas historias en un fin polifónico, sin reescribir nuevos cánones. Se trata de deconstruir una lógica y construir otros modos de hacer y de comprender el museo. Hace unos años se programaba a grandes mujeres artistas que habían sido ignoradas por la historia. Hoy ya no las llamamos así. Nos referimos a ellas como artistas. Estas son las que, a su vez, amplían la visión de un mundo que antes solo reflexionaba sobre cuestiones más cerradas y dejando de lado el debate y a las minorías. Desde el museo creemos que con la acción se puede reflexionar sobre las cuestiones urgentes de nuestro tiempo, dejando de lado el mundo en el que vivimos que ha sido construido desde lo patriarcal.