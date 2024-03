“En el rock, subirse a una escenario siendo mujer es ya un acto feminista en sí mismo”

La bajista valenciana ha vivido desde dentro durante muchos años el panorama del rock español. Ahora, compagina su triple maternidad con un máster en innovación y transformación digital en la Universitat Oberta de Catalunya y su trabajo en Fundesalud, en Mérida, a donde llega cada mañana desde la localidad cacereña de Torreorgaz.

Laura, ¿de qué forma has vivido el mundo del rock como mujer?

He dedicado una parte significativa de mi vida a la música como bajista y corista en diversos grupos. Mi trayectoria incluye bandas como Sweet Little Sister, Milana, MaggotBrain y la Mendinga. Ser mujer en el mundo predominantemente masculino del rock me ha brindado experiencias enriquecedoras que han moldeado mi carácter y me han proporcionado un amplio bagaje en todos los aspectos de la vida. En el rock, subirse a un escenario siendo mujer es una proclama feminista en sí misma. Pero (siempre hay un pero) es crucial leer, escuchar, estudiar y adquirir conciencia feminista para fortalecer nuestra voz en este mundo tan masculinizado.

¿Entonces esa consciencia feminista ha marcado tu vida?

Toda mi vida está impregnada por el feminismo, y por la creencia de que desde todas partes se puede trabajar en pos de la igualdad efectiva de las mujeres. Formo parte de la junta directiva de la asociación ‘María Telo. Feministas de Extremadura, recientemente creada.

Cuéntanos más sobre la figura de María Telo.

Somos una asociación que lucha por el cumplimiento de la agenda feminista; luchamos por la abolición de la prostitución, contra la explotación reproductiva, contra la pornografía, y queremos poner nuestro granito de arena para erradicar los estereotipos sexistas. Telo fue una destacada jurista cacereña reconocida por su incansable compromiso con la defensa de la democracia y la igualdad. Dedicó su vida a la lucha contra la discriminación jurídica de las mujeres. Uno de sus legados fue la reforma del Código Civil franquista en 1975, un hito que significó la liberación de las mujeres casadas de la autoridad y licencia marital.

¿Y a qué te dedicas profesionalmente?

En la actualidad, desempeño el rol de técnica de proyectos en FundeSalud, una fundación sin ánimo de lucro adscrita a la Consejería de Salud y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Mi labor diaria implica la organización de eventos y programas formativos dirigidos a los profesionales de la salud en nuestra región. Aspiro a que mi trabajo tenga un impacto positivo en la mejora del sistema de salud en Extremadura. Además de mi carrera profesional, soy madre de tres hijos, quienes son mi mayor motivación, una fuente constante de aprendizaje y un desafío continuo.