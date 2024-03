Rompiendo barreras: Una mirada neutra a la voz de una judoca olímpica

La vida de una judoca olímpica y gestora deportiva como yo, ha estado marcada por una constante lucha, tanto en el tatami como fuera de él. Desde una edad temprana, encontré en el judo una fuente de fortaleza y autonomía. Cada entrenamiento y competición me enseñó a levantarme más fuerte tras cada caída, desafiando no solo a mis rivales, sino también a los estereotipos de género y las barreras sociales que enfrentan las mujeres en el mundo del deporte.

La batalla por la igualdad de género no se limita al tatami; como gestora deportiva, también me he enfrentado a desafíos adicionales. La escasa representación femenina en los puestos de toma de decisiones sigue siendo una realidad persistente en el ámbito deportivo, lo que dificulta nuestro avance hacia la paridad.

El patrocinio deportivo presenta otro desafío para las mujeres deportistas. A menudo, recibimos menos apoyo financiero que nuestros colegas masculinos, lo que limita nuestras oportunidades de desarrollo y crecimiento en el deporte. Es crucial que las empresas y organizaciones reconozcan el valor de las mujeres en el deporte y brinden un apoyo justo a través de patrocinios y programas de desarrollo.

Las mujeres como modelos a seguir son fundamentales para fomentar la autonomía en el deporte. Contar con referentes tanto en la competición como en la gestión inspira a las mujeres a perseguir sus metas con determinación y confianza. Destacar el trabajo y los logros de las mujeres en el deporte es esencial para construir una cultura que promueva la excelencia femenina y desafíe los estereotipos de género.

Ejemplos exitosos de iniciativas para promover la equidad de género en el deporte se han implementado en diferentes niveles. En regiones como Extremadura, se han llevado a cabo programas que equiparan los premios entre hombres y mujeres deportistas, promueven la visibilidad de los éxitos femeninos en el deporte y fomentan la participación de las mujeres en todos los niveles.

A nivel nacional, programas como el Plan Estratégico para la Igualdad de Género en el Deporte han contribuido significativamente a avanzar hacia la paridad. La implementación de cuotas de género en los órganos deportivos y campañas de concienciación sobre la importancia de la mujer en el deporte son pasos importantes hacia un futuro más inclusivo en el ámbito deportivo. Como deportista, gestora y defensora de la igualdad de género, estoy comprometida a seguir luchando por un mundo del deporte más justo. Es hora de derribar todas las barreras y garantizar que el talento y el esfuerzo sean los únicos factores que importen. Mirando hacia el futuro, debemos seguir trabajando para eliminar las barreras de género y crear un entorno donde todas las mujeres puedan prosperar y alcanzar su máximo potencial.

*Deportista olímpica y gestora cultural