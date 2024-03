“No seríamos fieles a la realidad sin la parte de la riqueza que las mujeres aportan”

Su vida profesional está protagonizada por un gran cambio: pasó de trabajar como ingeniera agrónoma a apostar por un nuevo camino en el desarrollo de software. Es analista funcional en Profile, una empresa comprometida con la igualdad de género y la flexibilidad laboral.

¿Cómo se pasa de trabajar en el campo como agrónoma a las 'nuevísimas' tecnologías?

Mi formación técnica me abrió las puertas al desarrollo de software, un sector absolutamente desconocido para mí hasta ese momento. El campo de la ingeniería te proporciona no solo conocimientos sino habilidades que puedes explotar en otros ámbitos. Di un giro a mi vida profesional y aposté por ese nuevo camino. Han pasado casi 20 años, y he trabajado para grandes empresas como Coritel, Viewnext, a las que tengo mucho que agradecer.

Es un campo aún muy masculinizado sin embargo en las recién estrenadas oficinas que ha abierto tu empresa, Profile, en Cáceres, se respira nada más entrar bastante equilibrio. Vuestra empresa os ofrece bastante flexibilidad en horarios y teletrabajo, ¿verdad?

Disponemos de teletrabajo 100% y flexibilidad horaria, aunque tenemos oficinas físicas. Profile trabaja para que todas y todos tengamos las mismas oportunidades, combatir discriminaciones y fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. No es un objetivo, es una realidad.

Además, queréis ampliar el equipo, ¿a qué os dedicáis exactamente? ¿Qué perfiles buscáis?

Profile está en constante crecimiento y búsqueda de diferentes perfiles IT que publicamos diariamente en nuestra web y redes sociales. Somos una compañía especializada en procesos de digitalización estratégica, destacando especialmente en el diseño de arquitecturas web distribuidas en entornos empresariales complejos, en arquitecturas frontend basadas en frameworksjavascript de código abierto, aplicaciones móviles y en mejorar la experiencia de usuario aplicando todo tipo de metodologías y tendencias en el ámbito de UX, de diseño de interfaces y analítica web, CRO y SEO.

¿Se implementan acciones específicas para incentivar la participación de mujeres en roles técnicos?

En Profile estamos comprometidos en la atracción de mujeres a puestos técnicos colaborando con escuelas tecnológicas de mujeres y organizaciones sin ánimo de lucro con el objetivo de potenciar su participación en el sector. También impartimos formaciones gratuitas y acompañamiento a mujeres que están comenzando en el sector tecnológico. La tecnología tiene un componente humano muy importante y no estaríamos siendo fieles a la realidad sin esa parte que la riqueza de las mujeres puede aportar.