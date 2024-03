“Lo que puedo hacer es transformar la rabia en proyectos que aporten”

Recientemente reconocida por su papel en Saben Aquell, destaca por su compromiso social y su visión crítica en la industria del cine. Con una perspectiva reflexiva, aborda temas como el feminismo y el futuro de las nuevas generaciones.

Enhorabuena por el premio Gaudí a mejor protagonista femenina por tu interpretación en Saben Aquell. ¿Qué suponen estos reconocimientos?

Bueno, no siempre hay que hacer mucho caso a los premios. Con lo difícil que está la industria y la cantidad de compañeras que están en paro ya el simple hecho de trabajar me parece un privilegio. Obviamente a nadie le amarga un dulce, así que recibir amor por parte de la profesión y que reconozcan la entrega que requiere el oficio es para sentirse muy agradecida.

En tu discurso recordaste a esas mujeres en la sombra que sostienen este mundo. ¿Qué te ha aportado dar vida a Conchita Alcaide?

Conchita era cantante y tenía un talento descomunal, pero tuvo que quedarse en la sombra para impulsar la carrera de Eugenio y cuidar a sus hijos. No creo que sea una historia excepcional, sino que todas conocemos madres y abuelas que han tenido que tomar ese tipo de decisiones o a las que la sociedad no les ha dado el espacio. También creo que es importante poner en valor que el éxito también puede residir en cuidar de los tuyos, sin que obviamente eso te absorba y apague. Siempre digo que ahora, después de ver Saben Aquell, cuando la gente recuerde a Eugenio, recordarán a Conchita. Y esto es un acto de justicia.

¿Consideras que muchos hombres ven el feminismo como algo ajeno?

El otro día hablaba con una compañera de profesión y comentábamos que evidentemente el feminismo es incómodo. Es muy incómodo entender y aceptar que es posible que pierdas privilegios en el proceso y que hay cosas que tienes que replantearte y dejar de hacer. El feminismo, como otros movimientos sociales, nos implica a todas las personas.

En una entrevista reciente has hablado sobre que los jóvenes tenéis la sensación de que no hay futuro...

Creo que tenemos un grave problema con las generaciones más jóvenes. A nosotras, en nuestra adolescencia sí que consiguieron engañarnos un poco más con que el sistema funcionaba. Pero no es así. Hay cosas maravillosas en el mundo, pero en cuanto miras un poco hacia un lado te das cuenta como la ansiedad, la angustia, depresión y desigualdad habitan muchas parcelas del espacio social. Yo no criticaría este sistema si viese a mis vecinas felices, a mi familia tranquila y no existiese gente que sigue muriendo de hambre en 2024. Para mí, que tiendo mucho a entrar en bucle con estos temas y que me genera mucha angustia, ha sido muy importante decidir que lo que yo puedo hacer tiene que ver con mi cuadradito de acción. Para no paralizarme estoy entendiendo que lo que puedo hacer es transformar toda esa rabia en proyectos que puedan aportar e iluminar.