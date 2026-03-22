Escuchar y aprender de otras mujeres

En una tierra donde la historia se palpa en cada paso, en cada piedra o sabor y el carácter se forja entre dehesas y gente amable, ser extremeña no es solo una cuestión de origen: es una forma de estar en el mundo. Como periodista que he ejercido siempre mi profesión en Extremadura, he tenido el privilegio de contar historias que nacen aquí, que crecen aquí y que, cada vez más, trascienden nuestras fronteras.

Extremadura ha sido durante demasiado tiempo una región narrada desde fuera, a menudo desde tópicos que poco tienen que ver con su verdadera esencia. Por eso, asumir la responsabilidad de dirigir un proyecto informativo en esta tierra implica algo más que gestionar contenidos: significa contribuir a construir un relato propio, riguroso, plural y profundamente comprometido con nuestra realidad.

Además, ahora como directora general de Prensa Ibérica, tengo el compromiso de liderar la estrategia empresarial de un grupo de comunicación que en Extremadura cuenta con dos cabeceras: El Periódico Extremadura, decano de la prensa extremeña y La Crónica de Badajoz, el gratuito líder en la región; y un nutrido grupo de profesionales que día a día, ponen su talento al servicio de ofrecer al lector la información más cercana y minuciosa tanto en papel como digital. Un reto que he asumido con entusiasmo y dedicación.

Pero de todo me quedo con algo para mi muy importante: saber escuchar. Y escuchar especialmente a mujeres. Mujeres que emprenden en silencio, a las que sostienen familias, a las que lideran empresas, instituciones o proyectos culturales; o las que simplemente desempeñan su puesto de trabajo con dedicación, esfuerzo y compromiso. Escuchar también a las jóvenes que ya no piden permiso, sino que ocupan espacios con naturalidad y determinación. Ellas son, sin duda, el presente y el futuro de Extremadura.Y de todas he aprendido y aprendo.

Recientemente he recibido el premio Mujer Influyente, que otorga anualmente el sindicato CSIF. Un reconocimiento que me llena de orgullo y emoción, pero que siento como algo colectivo. Porque ninguna trayectoria se construye en soledad. Este galardón pertenece también a todas las mujeres que me han precedido, a las que han abierto camino en contextos mucho más difíciles, y a las que hoy siguen rompiendo techos de cristal con talento y perseverancia. Y por supuesto, a todo mi entorno familiar y más cercano.

Ser una de las voces que contribuyen a visibilizar el talento femenino en Extremadura es, para mí, una responsabilidad y un compromiso. Desde los medios de comunicación tenemos la capacidad —y la obligación— de amplificar referentes, de generar conversación y de poner en valor aquello que realmente transforma nuestra sociedad.

‘Mujeres que hacen Extremadura’ no es solo el título de una revista: es una realidad tangible. Está en cada proyecto que nace, en cada idea que se convierte en empresa, en cada aula, en cada hospital, en cada redacción. Está en la capacidad de innovar sin perder nuestras raíces, en la valentía de quedarse o de volver, en el orgullo de pertenecer a una tierra que, lejos de ser periférica, es esencial.

Hoy más que nunca, Extremadura se escribe en femenino. Y contar esa historia, con honestidad y con ambición, es —y seguirá siendo— uno de los objetivos de Prensa Ibérica y de ésta que les escribe.

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*María Ortiz es directora general de Prensa Ibérica en Extremadura