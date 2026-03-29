“Ahora piensan que todo está hecho. Creen que está todo logrado y, al contrario, a veces, vamos hacia atrás”

Una veintena de asociaciones compone la federación que preside. ¿De dónde surge la idea de aunar a todas estas entidades?

De hacer comarca. La Vera es muy extensa, sabíamos que pertenecíamos a un mismo núcleo, pero muy disperso. Vimos que la manera de unirnos era a través de las asociaciones de mujeres.

¿Qué proyectos desarrolláis?

La pandemia supuso un punto de inflexión. Teníamos un proyecto buenísimo, unas jornadas de salud, donde venían médicos a compartir su experiencia con nosotras. A partir de la pandemia comenzó a desarrollarse online y ahí murió. No hemos sido capaces de mantenerlo, no por nosotras, sino por las instituciones.

Desarrollamos también un proyecto de hermanamiento con el Valle del Jerte dedicado cada año a una temática: mujer y deporte, agricultura, salud mental… También tenemos talleres de diversa índole, como defensa personal o gimnasia emocional, en los pueblos más pequeños que, sobre todo, no cuentan con universidades populares.

Son ya más de veinte ediciones de encuentros de las asociaciones de mujeres de La Vera. ¿Qué significan estos espacios?

Esperamos con mucha ilusión cada encuentro. En esta jornada ponemos en contexto todo lo que cada asociación hace. Es una escuela de experiencias en la que, además, lo pasamos muy bien.

Este año habéis realizado la exposición “Mujeres Presidentas” para ensalzar la labor de quienes han presidido asociaciones. ¿Está reconocido su trabajo?

No del todo. Es verdad que tienen apoyos detrás, pero son la cara visible, tanto cuando las cosas salen bien como cuando salen mal. Tenemos un problema enorme de relevo generacional. No hay manera de involucrar a la gente joven. Te explican que tienen que trabajar, que tienen hijos… pero nosotras cuando nos metimos aquí también trabajábamos y teníamos niños.

¿A qué lo achaca?

Cuando empezamos teníamos la idea de reivindicar, de luchar. Ahora, quizás, piensan que todo está hecho. Creen que está todo logrado y, al contrario, a veces, vamos hacia atrás.

¿Sienten escuchadas sus reivindicaciones y propuestas en los espacios donde se toman las decisiones? Generalmente ubicados en las grandes ciudades donde se ubican las instituciones.

Nos sentimos bastante desplazadas. Se nos oye más porque hacemos ruido, pero no nos escuchan. Por ejemplo, la Federación pertenecía al Consejo de la Mujer. Siempre teníamos que ir a Mérida. No es el hecho de viajar, que también, sino que también nosotros existimos aquí.

En el ámbito rural, prácticamente podríamos decir en Extremadura, ¿qué obstáculos dificultan la igualdad entre mujeres y hombres?

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Todavía en algunos pueblos tenemos que escuchar, por ejemplo, eso de ¿dónde va esa mujer sola? Aunque se afirme que se está con la igualdad, continúa habiendo peros. No obstante, se ha avanzado bastante, sobre todo gracias a las asociaciones.