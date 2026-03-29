«ALOTROLADO nació de una bicicleta… y de la convicción de que desde Cáceres también se pueden hacer cosas muy grandes»

¿Cómo nació ALOTROLADO y en qué momento tuvo claro que su forma de comunicar —y de hacer agencia— tenía un lugar propio en Extremadura?

Alotrolado Comunicación nació de una bicicleta. Hace veinte años creé, junto a mi socio, Alotrolado Extreme Bike, una plataforma digital de mountainbike. Desde Cáceres competíamos con revistas especializadas combinando estrategia digital con acciones offline como eventos, foto, vídeo o publicidad tradicional. Muchas marcas me preguntaban si enviaban el material a Madrid o Barcelona y, cuando respondía ‘Cáceres’, se hacía un silencio. Eso me dio rabia y me hizo pensar: si desde aquí ya hacíamos proyectos a niveles muy altos, ¿por qué no poner ese conocimiento al servicio de empresas e instituciones de Extremadura? Así nació la agencia. Hoy el 95% de nuestro trabajo es para proyectos de nuestra tierra.

Como responsable de dirección y gestión de proyectos, ¿cómo es su día a día?

Mi día a día combina estrategia, coordinación de equipos y una relación muy cercana con los clientes. Como directora también soy la cara visible, así que participo en eventos, ponencias y encuentros profesionales. Me gusta estar donde pasan las cosas: escuchar, aprender y compartir. En cada proyecto lo primero es escuchar y entender bien al cliente (su contexto y objetivos); a partir de ahí definimos estrategia, desarrollamos acciones y acompañamos todo el proceso para garantizar coherencia y calidad.

En los últimos años han cambiado canales, ritmos y expectativas. ¿Qué tendencia le parece más decisiva hoy y qué error sigue viendo repetirse?

Hoy la comunicación es mucho más relacional que publicitaria: hay que construir comunidades y conversaciones. Redes, contenido y reputación digital han cambiado la relación con las marcas. Además, la inteligencia artificial y los cambios en la forma de buscar y consumir contenidos son claves para seguir siendo visibles y conectar de manera auténtica. El error que veo con frecuencia es querer estar en todos los canales sin una estrategia clara: se intenta hablar a todo el mundo cuando lo importante es identificar bien al cliente ideal y conectar con él. Y sigo creyendo que combinar online y offline es, a largo plazo, la fórmula más eficaz. La comunicación no es solo presencia: es coherencia, identidad y propósito.

Usted trabaja con equipos y clientes a la vez. ¿Qué papel juega el equipo humano en ALOTROLADO?

El equipo humano es absolutamente clave. En este sector el trabajo es creativo, pero también muy colaborativo, y los proyectos solo funcionan cuando hay confianza, compromiso y visión compartida. En ALOTROLADO trabajo con un equipo de profesionales con el que llevo colaborando desde hace muchos años: compartimos valores y una misma forma de entender los proyectos, y eso hace que nos entendamos casi sin hablar.

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Emprender da vértigo, pero transforma. He aprendido a ser coherente con mis valores y a construir desde el deseo de aportar. A otras mujeres les diría que confíen en su criterio, se rodeen de buenas personas, no intenten hacerlo todo solas y no esperen a sentirse plenamente preparadas: la formación y la experiencia —aciertos y errores— ayudan a recorrer el camino.