En su toma de posesión destacó la importancia de las fiscalías territoriales para lograr un servicio público de calidad. ¿Cómo hacer ver a la ciudadanía que no son inaccesibles?

Tenemos que hacer un gran esfuerzo en transparencia y comunicación. Es más sencillo prender un incendio en redes sociales que demostrar un servicio público de manera silenciosa y día a día. Por tanto, experiencia, transparencia y humildad y contacto directo con las personas. Por cierto, la Fiscalía de Cáceres está formada mayoritariamente por mujeres.

Quizás sea la palabra polarización una de las más repetidas. También se aplica a la justicia. ¿Cómo puede conservar principios que la definen como la imparcialidad?

Comunicación, transparencia y honestidad. A veces pensamos que comunicar es algo intuitivo y no es así. Tiene que existir una estrategia de comunicación en la administración pública que revele nuestros valores de servicio público. En concreto, en relación con las mujeres nuestra disposición siempre a adoptar una perspectiva de género.

Ha ejercido como especialista en Menores, Medio Ambiente, Incendios Forestales, Seguridad y Salud…. Ha defendido que lo importante para cada persona es aquello por lo que acude a la justicia. ¿Qué área es para usted la más relevante?

La infancia y la adolescencia ha sido el espacio profesional donde he aprendido más. Los fenómenos que más me preocupan tienen que ver con el espíritu crítico de la adolescencia y la opacidad de la violencia de género entre adolescentes. La asunción de papeles y roles de dominación en nuestros adolescentes nos tiene que hacer reflexionar. También la exposición a la pornografía de los niños en internet. Acabo de terminar la redacción de las memorias de la actividad anual del Ministerio Fiscal y es alarmante la situación de violencia sexual sobre la infancia y la adolescencia.

Febrero ha sido dramático en cuanto a violencia machista se refiere. La reflexión debiera ser profunda en todos los ámbitos, ¿cuál es la suya?

Seguir manteniendo el pulso con el trabajo mejor hecho posible, acompañando en primer lugar a las víctimas, a sus familiares. Hacer el trabajo con rigor y muy especializado. El Ministerio Fiscal tiene dos ventajas clave para luchar contra la violencia de género, el primero es la formación. Tenemos unidades especializadas. El segundo elemento que nos diferencia es el trabajo en equipo, trabajamos en red. Es preciso seguir dando transparencia y comunicando con claridad lo que puede hacer la justicia.

Defiende el valor y efecto terapéutico de la empatía. ¿Hace falta más en la Justicia?

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La empatía siempre hace falta. Una empatía formada. No solo se pelea contra la violencia estructural de género en el orden penal, hay otros espacios, como el social y el laboral, en los que se debe defender la igualdad.