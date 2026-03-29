“En nuestras ciudades también viven personas cuyos derechos no están siendo protegidos adecuadamente”

Amnistía Internacional trabaja por la promoción y defensa de los derechos humanos. ¿Estamos en un periodo histórico de inflexión en cuanto a la protección de los mismos?

Estamos en un momento muy complicado. Hay quien está poniendo en cuestión el multilateralismo y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No pasa una semana sin que veamos una nueva guerra, la población civil no está siendo protegida. Las denominadas leyes de la guerra no se están respetando y sigue habiendo un genocidio en Gaza. Los derechos de las personas están siendo vulnerados.

Asistimos impasibles a desastres humanitarios, genocidios en directo… ¿Nos hemos vuelto insensibles al dolor del otro?

No somos insensibles, pero hay una parte de esta sociedad que quiere enfrentar a las personas, insensibilizarnos ante el dolor de los otros. El autoritarismo es posible porque convierte a personas en otros, en los culpables de lo malo que nos ocurre. Lo hemos vivido otras veces en la historia. Pero considero que la gente no pierde la humanidad. En Badajoz, por ejemplo, se ha creado una plataforma de ciudadanos preocupados por las personas que están viviendo en la calle porque la vivienda es un derecho.

La espectacularización del sufrimiento, el visionado constante de tragedias sin el necesario aporte de contexto, ¿contribuye a la normalización de la barbarie?

Es cierto que cuando las imágenes se repiten tendemos a asimilarlas. Pero hay que poner pie en pared. Por ejemplo, hace unos días se bombardeó una escuela en Irán matando a muchas niñas. Si eso hubiese sucedido en Guadalajara la reacción de las personas hubiese sido distinta. Son niñas que han salido de cada para ir al colegio como nuestros hijos. Hay que hacer un ejercicio de empatía, esas imágenes no son una película.

Tenemos que contextualizar, explicar qué sucede, quiénes son las víctimas, qué nos debe preocupar.

¿Cómo actuar desde lo local ante calamidades de índole mundial?

Como ciudadanos tenemos voz y voto. Podemos decir a quienes nos representan en ayuntamientos y gobiernos regionales o centrales que actúen en los foros en los que pueden hacerlo. Que escuchen a las plataformas y organizaciones que protestan, por ejemplo, contra el genocidio en Palestina. No es una cuestión de ideología, sino de humanidad.

¿Cómo actúa, en este sentido, Amnistía Internacional en Extremadura?

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Actuamos haciendo incidencia política, tanto en los ayuntamientos como en el gobierno regional. Llevamos nuestra posición sobre los derechos humanos. Estamos allí donde hace falta recordar que los derechos humanos no están siendo respetados. A veces pensamos que eso ocurre a miles de kilómetros, pero en nuestras ciudades también viven personas cuyos derechos no están siendo protegidos adecuadamente. Los poderes públicos tienen que actuar porque es su obligación.