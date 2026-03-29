Muchos y muchas la conocieron tras la viralización de un espectacular traje de flamenca amarillo en la feria de Sevilla. Pero, ¿qué hay detrás de ello?

Detrás hay muchísimo trabajo, esfuerzo, sacrificio y constancia. Al finalizar la carrera de Diseño de Moda en 2011 en Madrid, me vine a Plasencia para comenzar una nueva andadura. Empecé poniendo una tienda y, la verdad, es que siempre he tenido buena acogida por parte del público. Paso a paso fui haciendo desfiles y colecciones.

En 2023 fue el punto de inflexión, cuando gané el segundo premio de moda de baño en Benidorm. Y, luego, en 2024, cuando el vestido amarillo se hizo viral. Lo compró una amiga que es modelo de mis diseños. Me dijo que la habían grabado y me pasaría el vídeo. Eso fue por la noche, a la mañana siguiente tenía un montón de mensajes. Fue una sorpresa. Algo que no esperas y ni siquiera buscas.

El mundo de la moda es un sector competitivo, también podríamos decir efímero en el sentido de colecciones que se renuevan cada año. ¿Cómo logra mantenerse?

La clave es reinventarse. Mantener tu esencia, lo que te caracteriza, pero siempre reinventarse en base a ello. A mí me gusta mucho experimentar. Siempre estoy indagando, buscando. Lo que se me ocurre intento siempre hacerlo. Creo que esa es la dinámica: sin perder lo que te caracteriza, tu esencia o identidad, darle una vuelta a todo lo que anteriormente has podido hacer.

¿Qué hace únicos, diferentes, sus diseños y creaciones?

Tengo una parte, que es la que más me identifica o caracteriza, que es la flamenca o taurina. Las chaquetillas o los vestidos llevan un toque, no siempre explícito, en los hombros o en las mangas que puede, por ejemplo, simular el traje de luces. Pero tengo otra parte, que la gente quizás no conozca tanto, que tiene que ver con la elaboración de vestidos que resaltan el cuerpo de la mujer con cuidado, elegancia y sutileza.

¿Dónde encuentra la inspiración?

En cualquier cosa, lo que más inspira son los días de invierno, los malos, los de lluvia. También la música, el mar enfurecido. La inspiración es algo que encuentras sin darte cuenta. Ves una nube o la cola de un pez, que me ha pasado, y te imaginas un vestido. O ves una tela y ya tienes en mente lo que quieres realizar con ella. Siempre se dice eso de que la inspiración te pille trabajando.

Ha presentado recientemente su nueva colección. ¿Qué ha querido expresar con ella? ¿Qué sensaciones tiene?

Esta colección ha sido la número diez presentada en Plasencia. Ha sido especial, no me pregunte el motivo, pero es lo que me ha transmitido la gente. Las modelos, el público… todo el mundo estaba entregado, pendiente. Está inspirada en el Ave Fénix, en ese resurgir. Pienso que todas las personas hemos tenido un momento de no ver la salida y luego encontrar la luz desde el propio hacer. Está inspirada en ello y en la dualidad del sí y el no, la duda. Quizás fue eso lo que hizo especial la presentación, porque, al final, conectas con los sentimientos y las emociones de las personas.

El comienzo también fue diferente. Siempre el inicio lo abre una presentadora, pero en esta ocasión quise comenzar de modo distinto, con una cuenta regresiva. Y, por otro lado, ver desfilar los vestidos de flamenca con una marcha de Semana Santa interpretada por la Banda de Música Ciudad de Plasencia fue muy emocionante.

Ha inaugurado hace poco tiempo su propio atelier en Plasencia, ¿qué proyectos futuros se plantea?

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Lo abrí en diciembre para tener un espacio adaptado a mis necesidades. Ha sido un paso importante y con él he abierto un abanico de formaciones que en el sector es necesario. La gente se está interesando mucho por la formación en diseño, confección y patronaje. Es lo que quiero ir desarrollando y luego, lo que vaya surgiendo.