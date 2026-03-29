“Los datos indican que las mujeres gitanas mueren, de media, entre diez y doce años antes que otras mujeres”

Hace unos años señaló que quería que la mujer gitana empezase a ocupar el lugar que debe en la sociedad. ¿Lo ha hecho ya?

Estamos en ello. Presentamos la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas de Extremadura “Gitanas Unidas” en 2022 y desde entonces hemos logrado ganar espacios, avanzar. Hemos conseguido que las mujeres nos llamen para conformar nuevas asociaciones.

¿Qué obstáculos faltan por derribar?

Nos hace falta mucho apoyo de las instituciones públicas. Las mujeres gitanas queremos ser iguales que el resto. Tenemos voz, tenemos voto y queremos avanzar. Para ello es imprescindible el apoyo, en todos los ámbitos, de las administraciones regionales.

¿Qué proyectos no están pudiendo desarrollar debido a esa falta de apoyos que indica?

En mi Federación hemos puesto el foco en la salud de las mujeres. Tenemos datos oficiales del Ministerio de Sanidad que nos indican que las mujeres gitanas mueren, de media, entre diez y doce años antes que otras mujeres. Las mujeres, todas, da igual la etnia, somos la llave de un hogar. Si no estamos bien, si nuestra salud mental y física no es la adecuada, no podemos avanzar.

Advierte de que la mujer gitana muere, de media doce años, antes que otras mujeres. ¿Qué se puede hacer?

Hay que enseñarlas a cuidarse. La mujer gitana está, en este sentido, años atrás. No ha tenido el mismo nivel de información que el resto. Es esencial el autocuidado y la prevención en cuestiones como el parto y el posparto. Han aparecido patologías como nuevos tumores.

En ese objetivo de facilitar el acceso a la información y promoción de la salud. ¿Ha encontrado apoyo?

Llevamos un año y medio batallando con la sanidad pública extremeña. Hemos asistido a reuniones, presentado papeles y proyectos que ya se realizan en otras regiones. Hemos mostrado programas que se están desarrollando desde hace tiempo en otras comunidades. He llamado a muchas puertas, pero aún no tengo respuestas.

Con 37 años fue nombrada presidenta de la Federación de Asociaciones Gitanas de Extremadura. La primera mujer. ¿Qué supuso?

Ilusión y romper estereotipos. El patriarcado dio un paso atrás y las mujeres avanzamos. Fue un orgullo. Aquello fue algo desconocido, pues siempre habían estado las presidencias de las asociaciones en manos de los hombres. Nosotras estábamos siempre un paso atrás. Al llegar a ese puesto, otras mujeres dieron un paso adelante. Fui un poco la que rompió la primera puerta para decir que nosotras estábamos aquí y también podíamos y debíamos entrar. ¿Por qué no íbamos a entrar y luchar por nosotras mismas?

Hace poco se conmemoró el aniversario de la llegada del Pueblo Gitano a España. ¿Persisten los prejuicios?

Es muy duro, pero sucede a diario. Hace unas semanas me llegó el caso de una alumna gitana que estudia en la Universidad de Extremadura que tuvo que escuchar de boca de un profesor que los gitanos todavía vivimos en los campos. Ella ha obtenido una de las mejores notas en la EBAU y está estudiando dos carreras.

Que tenga que escuchar este tipo de comentarios estereotipados de un profesor de universidad… Fíjate hasta dónde llega la incultura de personas que se dedican a formar a otras. Esto es duro en pleno siglo XXI, por eso tenemos que seguir luchando cada día.

¿Qué retos se plantea?

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Nuestro reto como Federación es garantizar la salud, el cuidado de la mujer gitana. Cambiar los datos que le decía. Me duele Extremadura, me duele la región como extremeña. Me preocupa salir fuera y comprobar que otras regiones ya tienen lo que reclamo aquí. Me duele que aquí no me escuchen. Las gitanas no pedimos más, solo lo necesario para poder ser iguales que el resto. De ahí que desde la Federación trabajemos por ser iguales en todos los ámbitos y, por supuesto, la salud tiene mucho que ver en ello.