ENTREVISTA | Catalina Pulido Directora del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC)
“El edificio del MEIAC pasó de ser un centro de represión a uno de libertades donde conviven diferentes modos de pensar”
Defiende que los museos no son estructuras de ladrillos, sino edificios abiertos a lo que la ciudadanía demanda. Catalina Pulido destaca la singularidad de la galería que dirige, un museo cuyo solar fue un espacio represivo y que hoy se ha convertido en un centro de libertades y expresión artística.
Isabel Barrena
Tenemos en Extremadura un Museo de aquí e Iberoamericano de Arte Contemporáneo. ¿Somos conscientes de ese patrimonio? ¿De los lazos con Iberoamérica?
Nuestros lazos con Iberoamérica vienen de lejos y fruto de esa relación surgió en 1995 este Museo. El objetivo era crear un centro de arte contemporáneo que tuviese una singularidad enraizada en la comunidad, pero una mirada hacia Iberoamérica. Era el único en esa fecha. Son más conscientes fuera de la región. Contacta mucha gente con nosotros por la magnífica colección de arte latinoamericano que tenemos.
El Museo está situado en el solar de la antigua cárcel de Badajoz. ¿Cómo se conjuga ese pasado con la contemporaneidad?
El edificio era un centro de represión, muy vinculado, además, a un determinado grupo de presos, personas homosexuales. Este lugar se dedica ahora a un arte, el contemporáneo, que es expresión libre de los diferentes modos de pensar. Es, por tanto, un centro de represión convertido en centro de libertades donde pueden convivir diversas maneras de ver el mundo.
La infraestructura es muy peculiar, ese panóptico de Bentham convierte el Museo en una sala de exposiciones diferente. Cuando invitamos a artistas, al principio les intimida, pero acaba resultándoles muy favorecedora para su obra.
Estudió Filosofía y Letras, en la especialidad de Arte. Son saberes humanísticos denostados por muchos en la actualidad en aras de conocimientos más técnicos. ¿Qué reflexión le provoca?
Suelo ser bastante conciliadora. Sin olvidarse de lo científico, las humanidades deben estar y ser complementarias. Uno puede estar centrado en la ciencia, pero debe conocer los saberes humanísticos porque estos te posibilitan estar en el mundo. Todos tenemos que saber algo de literatura, filosofía o arte porque nos permitirá llegar a cuestiones que se plantean, por ejemplo, en una obra de arte. Saber mirar una obra conlleva conocer lo que ha sucedido antes. A veces es lo que nos falta, sobre todo en el arte contemporáneo.
En especialidades como la suya, el canon académico ha primado la figura de pensadores masculinos. ¿Cómo saldar la deuda?
Hay que echar la vista atrás, investigar y recuperar. Hace un par de años tuvimos una exposición que se llamaba “Dibujantas” de mujeres que habían trabajado como ilustradoras en el ABC. Eran obras maravillosas. Es preciso un trabajo constante de recuperar los nombres de mujeres que sabemos que están ahí para darles su justo peso.
He estado en ARCO y se va viendo que hay una casi equiparación. Por ejemplo, en Extremadura somos ya tres las directoras de museos.
¿Se puede desde los museos contribuir a visibilizar el papel de las mujeres?
Sí, tenemos que dejar de ver los museos como estructuras de ladrillo. No somos edificios inmóviles, sino que tenemos que permear todo lo que la sociedad requiere.
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