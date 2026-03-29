Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hospital de CáceresFrancisca CadenasPrimarias en el PSOESíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

ENTREVISTA | Silvia Hannemann Actriz y empresaria

«Entendí que podía integrar en mi vida diferentes mundos, combinando lo creativo y vocacional con lo más estructurado»

Actriz y empresaria al frente de Vera-Foods S.L.U. Combinación de vocación artística con la representación de productos lácteos de Alemania en España, Portugal y Latinoamerica.

Silvia Hannemann, actriz y empresaria

Silvia Hannemann, actriz y empresaria / EL PERIÓDICO

Juan José Ventura

Juan José Ventura

Usted combina dos mundos muy distintos: el escenario y la empresa familiar. ¿Cómo se ha construido su trayectoria entre la interpretación y la gestión, y en qué momento decidió asumir la responsabilidad de Vera-Foods?

Siempre he sido muy curiosa y me han interesado muchos ámbitos. Terminé estudios de Interpretación, Ciencias Ambientales y Educación infantil,¡buena mezcla!. Durante un tiempo pensé que tenía que elegir, hasta que entendí que podía integrar en mi vida diferentes mundos, y desde ahí he ido construyendo mi trayectoria, combinando lo creativo y vocacional, con lo más estructurado.

Decidí asumir la responsabilidad en la empresa familiar, junto con mi padre, desde un lugar más consciente y alineado conmigo y hoy lo vivo como un equilibrio que me nutre y me hace crecer en todos los aspectos.

Llevar una empresa familiar tiene un componente emocional y también práctico. ¿Qué ha sido lo más difícil y lo más bonito de continuar ese legado?

Crear una empresa desde cero, como hizo mi padre, requiere mucho esfuerzo y quizás lo más difícil es mantener ese nivel e inclusointentar mejorarlo. Lo más bonito y práctico es poder aportarle mi propio enfoque desde un lugar cercano y con apoyo.

En la gestión diaria, ¿cuál ha sido su mayor reto en estos años (equipo, proveedores, logística, normativa, competencia) y qué decisiones han marcado un antes y un después en la empresa?

El mayor reto al principio fue el idioma. A pesar de mi buen nivel de alemán por mis orígenes familiares, al no practicarlo lo tenía oxidado y pude sentir cierta inseguridad. Con la práctica todo mejora!

Más que decisiones que hayan marcado un antes y después, siento que es la experiencia y los años lo que lo han hecho. Tener ese bagaje, te da la soltura y la seguridad para tomar decisiones importantes.

¿Qué barreras ha encontrado usted y qué le gustaría que cambiara para que más mujeres se vean capaces de tomar el relevo y dirigir negocios familiares en Extremadura?

Aún se asocia el liderazgo a la figura masculina, y sorprende más cuando la mujer que lo ejerce es joven. Sin embargo, con el cambio generacional he visto cada vez más roles directivos liderados por mujeres, lo que me enorgullece. Más que barreras explícitas, he encontrado prejuicios y comentarios sutiles que se desvanecen gracias a mi profesionalidad, aunque sigue siendo injusto que las mujeres tengamos que “demostrar de más”. El cambio es estructural y sigue en proceso, por lo que visibilizar referentes femeninos es fundamental.

¿Cómo conjuga las exigencias de actriz con la dirección de una empresa de representación de una cooperativa de sector lácteo alemán en España?

Afortunadamente para mí, los rodajes están llenos de esperas para los actores: cambios de plano, luces, vestuario, otras escenas…

Noticias relacionadas

Llevando el trabajo de personaje y escenas bien entendidas y preparadas desde casa, he podido emplear esas esperas para atender a la empresa sin problema. Por supuesto, sin olvidar la fortuna de que, la ventaja de que la empresa sea familiar, si algún día me es imposible atenderlo, mi padre podrá echarme una mano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conmoción en Cáceres por la muerte de José Manuel Galán, chef de Pan de Huerta
  2. La boda de Sandra Aparicio y Andrés Vaquero: emoción, tradición y elegancia en Cáceres
  3. La Fiesta del Cerezo en Flor abre sus puertas en Tornavacas con un homenaje al trabajo y la resistencia del Valle del Jerte
  4. La madre de uno de los niños que se escaparon del colegio: 'No sabremos lo que ha pasado porque son muy pequeños para explicarlo, mi hijo ni siquiera sabe hablar
  5. Problemas graves de seguridad obligan a precintar las gradas del Recinto Hípico en Cáceres
  6. La avenida de Cáceres con el aire de La Castellana, Alcalá y la Gran Vía de Madrid
  7. Mérida se planta para tener sede de la DGT y acabar con los viajes a Badajoz de 300.000 extremeños
  8. Tres nuevas vías rápidas para mejorar la conexión por carretera y combatir la despoblación en el norte de Extremadura

Beatriz Cáceres Marzal: “Tenemos una comunidad con muchísimo potencial. En Extremadura se puede trabajar mucho, bien y se puede triunfar”

Beatriz Cáceres Marzal: “Tenemos una comunidad con muchísimo potencial. En Extremadura se puede trabajar mucho, bien y se puede triunfar”

María Elisa Fariñas Abellán: “Lo que estoy haciendo lo vivo con ilusión. Es mi pasión, estoy agradecida porque trabajar en lo que amas es un privilegio”

Maite García García: “Los niños y niñas me aportan mucho. Sé que no soy imprescindible, pero quiero pensar que soy necesaria para ellos y ellas”

Maite García García: “Los niños y niñas me aportan mucho. Sé que no soy imprescindible, pero quiero pensar que soy necesaria para ellos y ellas”

Yolanda Sánchez Baltasar: “Es importante que las nuevas generaciones vean que el acceso a puestos directivos depende de la preparación y no del género”

Yolanda Sánchez Baltasar: “Es importante que las nuevas generaciones vean que el acceso a puestos directivos depende de la preparación y no del género”

Julia Martín Herrero: “Ahora piensan que todo está hecho. Creen que está todo logrado y, al contrario, a veces, vamos hacia atrás”

  Rocío Maya: “La calidad de vida del pueblo no la da la ciudad. Aunque haya quien piense que no, en los pueblos tenemos de todo”

Rocío Maya: “La calidad de vida del pueblo no la da la ciudad. Aunque haya quien piense que no, en los pueblos tenemos de todo”

Adriana Fernández Caballero: “Mi padre fue mi referente. Nunca he sentido que mi elección profesional estuviese vinculada al género”  

Catalina Pulido: “El edificio del MEIAC pasó de ser un centro de represión a uno de libertades donde conviven diferentes modos de pensar”

Catalina Pulido: “El edificio del MEIAC pasó de ser un centro de represión a uno de libertades donde conviven diferentes modos de pensar”
Tracking Pixel Contents