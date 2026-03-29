«Entendí que podía integrar en mi vida diferentes mundos, combinando lo creativo y vocacional con lo más estructurado»

Usted combina dos mundos muy distintos: el escenario y la empresa familiar. ¿Cómo se ha construido su trayectoria entre la interpretación y la gestión, y en qué momento decidió asumir la responsabilidad de Vera-Foods?

Siempre he sido muy curiosa y me han interesado muchos ámbitos. Terminé estudios de Interpretación, Ciencias Ambientales y Educación infantil,¡buena mezcla!. Durante un tiempo pensé que tenía que elegir, hasta que entendí que podía integrar en mi vida diferentes mundos, y desde ahí he ido construyendo mi trayectoria, combinando lo creativo y vocacional, con lo más estructurado.

Decidí asumir la responsabilidad en la empresa familiar, junto con mi padre, desde un lugar más consciente y alineado conmigo y hoy lo vivo como un equilibrio que me nutre y me hace crecer en todos los aspectos.

Llevar una empresa familiar tiene un componente emocional y también práctico. ¿Qué ha sido lo más difícil y lo más bonito de continuar ese legado?

Crear una empresa desde cero, como hizo mi padre, requiere mucho esfuerzo y quizás lo más difícil es mantener ese nivel e inclusointentar mejorarlo. Lo más bonito y práctico es poder aportarle mi propio enfoque desde un lugar cercano y con apoyo.

En la gestión diaria, ¿cuál ha sido su mayor reto en estos años (equipo, proveedores, logística, normativa, competencia) y qué decisiones han marcado un antes y un después en la empresa?

El mayor reto al principio fue el idioma. A pesar de mi buen nivel de alemán por mis orígenes familiares, al no practicarlo lo tenía oxidado y pude sentir cierta inseguridad. Con la práctica todo mejora!

Más que decisiones que hayan marcado un antes y después, siento que es la experiencia y los años lo que lo han hecho. Tener ese bagaje, te da la soltura y la seguridad para tomar decisiones importantes.

¿Qué barreras ha encontrado usted y qué le gustaría que cambiara para que más mujeres se vean capaces de tomar el relevo y dirigir negocios familiares en Extremadura?

Aún se asocia el liderazgo a la figura masculina, y sorprende más cuando la mujer que lo ejerce es joven. Sin embargo, con el cambio generacional he visto cada vez más roles directivos liderados por mujeres, lo que me enorgullece. Más que barreras explícitas, he encontrado prejuicios y comentarios sutiles que se desvanecen gracias a mi profesionalidad, aunque sigue siendo injusto que las mujeres tengamos que “demostrar de más”. El cambio es estructural y sigue en proceso, por lo que visibilizar referentes femeninos es fundamental.

¿Cómo conjuga las exigencias de actriz con la dirección de una empresa de representación de una cooperativa de sector lácteo alemán en España?

Afortunadamente para mí, los rodajes están llenos de esperas para los actores: cambios de plano, luces, vestuario, otras escenas…

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Llevando el trabajo de personaje y escenas bien entendidas y preparadas desde casa, he podido emplear esas esperas para atender a la empresa sin problema. Por supuesto, sin olvidar la fortuna de que, la ventaja de que la empresa sea familiar, si algún día me es imposible atenderlo, mi padre podrá echarme una mano.