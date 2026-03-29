«Las fábricas no son solo cifras o máquinas, son personas»

¿Cuáles han sido los principales hitos de su trayectoria dentro de la y qué decisiones han marcado ese recorrido?

En Conesa empecé a trabajar en 2001 y he desarrollado toda mi carrera en el área financiera, participando en el crecimiento del Grupo. Destacaría el crecimiento inorgánico, con el área financiera evolucionando en paralelo, y proyectos como la incorporación de nuevas industrias en la península ibérica, EEUU y China. Cuando empecé en 2001 teníamos una fábrica y actualmente tenemos 11 centros de producción en tres continentes (Europa, Asia y América). Actualmente los CFOs son una pieza clave en la estrategia de la empresa y no solo en la parte financiera sino en el conjunto de la empresa.

Desde su perspectiva, ¿qué es Conesa hoy y qué cree que ha sido determinante para su crecimiento?

Conesa Group es el primer productor mundial de tomate de industria en Europa y el quinto del mundo. Poder decir que 3 de cada 100 tomates que se procesan en el mundo los hacemos nosotros es un orgullo para la región. El crecimiento responde a industrialización, altos niveles de calidad, internacionalización y una visión empresarial de nuestro presidente que siempre nos ha dirigido a diferenciarnos, invertir y apostar por la mejora continua. En diversificación, además del aprovisionamiento, destaca nuestra amplia gama de producto, en especial, el polvo de tomate, producto del que somos líderes mundiales en producción.

¿Qué retos ha tenido que gestionar en los últimos y qué le ha exigido más como directiva?

Mi principal reto ha sido tener las claves financieras necesarias para acompañar la nueva dimensión del grupo. Hemos contado con partners clave (Santander, Caixa y BBVA) y con contratos de financiación a medio y largo plazo para dar estabilidad, especialmente en circulante, por los plazos del sector. Es una pieza fundamental haber conseguido esta solidez financiera para poder afrontar campañas de producción como las actuales. También ha sido importante firmar contratos a largo plazo con grandes compradores de tomate con el objetivo de que las oscilaciones de la oferta y demanda del sector no nos afecten al margen de forma significativa y estabilizar una parte importante de nuestra cuenta de resultados.

¿Cómo describiría usted el equipo humano de la empresa y qué cree que hace que la gente se implique y se quede?

Una de las fortalezas de nuestro grupo es su equipo humano. Para mí es un orgullo contar con un grupo de personas tan implicadas y alineadas con los valores del grupo y esto es lo que ha hecho que seamos también un referente en el sector. Convivimos con equipos con mucha experiencia y, a la vez, incorporamos talento joven. Hemos tenido la suerte de ir ampliando durante las distintas compras que hemos realizado otros equipos humanos de los cuales también hemos aprendido.

¿Qué cree que aportan las mujeres extremeñas cuando lideran, gestionan o sacan adelante proyectos en empresas como Conesa, y qué le gustaría que se viera más de ese trabajo?

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Cada vez es más habitual ver mujeres en puestos de responsabilidad en el agroalimentario. Lo importante es normalizar esa presencia y visibilizar más el trabajo que ya se hace. En mi caso, ser mujer no ha sido una barrera, y señalar que la propiedad de Conesa siempre ha brindado espacio para el desarrollo profesional de mujeres impulsando la igualdad en cúpulas directivas. Animo a todas las mujeres extremeñas que llevamos en nuestra historia el espíritu de los conquistadores a que en nuestra región lo consigamos antes y rompamos ese techo de cristal en los niveles más altos de liderazgo empresarial.