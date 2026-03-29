“Lo que estoy haciendo lo vivo con ilusión. Es mi pasión, estoy agradecida porque trabajar en lo que amas es un privilegio”

Siglo XXI. Han pasado muchos años hasta ver por primera vez a una mujer dirigiendo la policía extremeña. ¿Hemos tenido que demostrar más las mujeres?

Es personal lo que haya tenido que demostrar cada una, pero puedo decir que sí. En mi caso, sobre todo en los primeros años. Pertenezco a la primera promoción de mujeres de la Policía Nacional. Costó un poquito ganarse la confianza, sobre todo de los compañeros, pero también de la sociedad civil. Recuerdo casos de ir por la calle de uniforme y escuchar a las propias mujeres decir que les quitábamos el trabajo los hombres. Afortunadamente, eso ha dado un vuelco, ha cambiado muchísimo la historia y ya se ve como algo normal que una mujer pueda ser policía.

En su caso, ¿ha tenido que derribar más obstáculos?

Se tienen que derribar más obstáculos desde el momento en el que tienes que demostrar más. ¿Cómo lo notas? En expresiones que escuchas a lo largo de la vida. Por ejemplo, cuando te presentaban, hace ya años, a alguien como jefa. Se quedaba sorprendida esa persona y se añadía “y además lo hace bien”. Ese comentario no lo he escuchado jamás en referencia a un hombre cuando hace bien su trabajo.

¿Qué le hizo decantarse por este oficio? Y, en concreto, por las áreas operativas y de gestión.

Mi tradición familiar. Tenía diecisiete años cuando decidí presentarme a la policía. Mi padre era policía, además extremeño. Mi hermano mayor también. Hoy tengo hermanas más pequeñas e hijos que también lo son. Acerté eligiendo esta profesión. Lo que estoy haciendo, lo que hice antes, lo vivo con ilusión, da igual la edad que tenga. Es mi pasión. Estoy agradecida porque trabajar en lo que amas es un privilegio.

La Policía te brinda oportunidades para desarrollarte en muchos campos y especialidades. Todas son muy importantes. La Policía es como un engranaje en el que todo tiene que ir al unísono. Es bonito aprender de todo porque para liderar necesitas conocer.

Pese a los protocolos y nomas, resulta complicado para las mujeres acceder a puestos de responsabilidad. ¿Qué falta?

Tiempo. La policía tiene más de 200 años de historia. Ha sido un cuerpo eminentemente de hombres. Las mujeres llegamos hace poco más de cuarenta años. Se ha notado el incremento de mujeres en las distintas escalas, pero se precisa tiempo para que haya más. También ganas y voluntad de acometer cambios. Los ascensos conllevan sacrificios y las personas deben de estar dispuestos a acometer cambios.

¿Qué se puede hacer para preservar la confianza en la Policía?

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Somos un cuerpo muy bien valorado, tenemos muy buenos profesionales. Hemos de seguir trabajando como hasta ahora: con lealtad, honradez y defendiendo al ciudadano, en contacto con las personas. Tenemos que elegir gente con vocación que ame esta profesión porque es lo que te da un plus para ganarte al ciudadano.