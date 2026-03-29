“Hay mujeres que siguen teniendo en secreto problemas relacionados con el suelo pélvico y sufren patologías que tienen solución”

Es fisioterapeuta especializada en suelo pélvico, una parte del cuerpo que asociamos a la mujer. Siempre ha estado ahí, aunque no le hayamos dado importancia. ¿Por qué ha cambiado la percepción?

Somos más conscientes porque nos preocupamos más por nuestro cuerpo, por cuidarnos. Ese autocuidado y autoconocimiento antes no existía. Además, los avances y nuevas técnicas las tenemos cada vez más al alcance de la mano.

¿Cuesta reconocer que se tiene una patología relacionada con esta parte del cuerpo?

Sigue costando. Muchas pacientes me cuentan que cuando comentan su patología con amigas, algunas son reacias a reconocer que también pueden tener un problema. Hay mujeres que lo siguen teniendo en secreto y sufren patologías que tienen solución.

Intento dar visibilidad para que puedan identificar cosas que no son normales, porque se considera, a veces, normal que después del parto se tengan pérdidas de orina o que a raíz de la menopausia sean dolorosas las relaciones sexuales. Veo más interés por parte de los profesionales sanitarios en hacer llegar soluciones a estos problemas.

Ésta es una zona que sufre con el parto y posparto. ¿Cómo se podría integrar esta atención en la salud pública?

Trabajo con el Servicio Extremeño de Salud para hacer llegar información a las mujeres a través de talleres.

Faltan fisioterapeutas especializados en suelo pélvico en la sanidad pública. Llegaremos conformar unidades especializadas en las que podamos trabajar con Ginecología, matronas o rehabilitadores como sucede en otras regiones. Desde el sistema público se puede atender a mujeres con disfunciones de suelo pélvico, que son muchas y en muchas etapas de la vida. Antes llegaban solo casos de posparto o incontinencias urinarias. Ahora podemos mejorar los síntomas donde antes se decía que no se podía hacer nada. Avanzamos, pero estamos todavía en pañales.

La investigación ha tomado como referencia cuerpos masculinos. ¿Se ha avanzado en la inclusión de la perspectiva de género?

Hablando de suelo pélvico nada tienen que ver los cuerpos femeninos con los masculinos. Tampoco a veces a nivel medicamentoso, pues no se tienen en cuenta los efectos secundarios de determinados fármacos en mujeres. Ese sesgo hay que minimizarlo con estudios, experimentación y financiación.

Decía al inicio que es una parte del cuerpo asociada a la mujer, pero que también tienen los hombres. ¿Son conscientes ellos de que precisa también cuidados y atención?

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Si en la mujer es un tema tabú, en el hombre muchísimo más. Es más visible para ellos en los casos de intervenciones de próstata. Pero es un tema oculto en ellos, parece que es solo algo de mujeres. Es cierto que el de la mujer sufre más, pero ellos tienen otras patologías que tienen que ver con el suelo pélvico como la disfunción eréctil.