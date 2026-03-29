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ENTREVISTA | Monserrat Marcos Vicesecretaria general de UGT Extremadura

“La igualdad laboral exige cambios estructurales reales”

Monserrat Marcos, Vicesecretaria general de UGT Extremadura

Monserrat Marcos, Vicesecretaria general de UGT Extremadura / CARLOS GIL

Juan José Ventura

Juan José Ventura

Cáceres

¿Cuál es hoy la desigualdad más urgente en Extremadura?

La segregación laboral y la precariedad feminizada. Las mujeres se concentran en sectores peor pagados y con más parcialidad, lo que limita su autonomía económica y su promoción.

La brecha ronda el 11,91% (casi 3.000 €). ¿Qué hay detrás y qué palancas propone?

Hay parcialidad involuntaria, infravaloración de sectores feminizados y penalización por cuidados. Son clave los planes de igualdad efectivos, auditorías salariales, valoración objetiva de puestos y negociación colectiva con perspectiva de género.

¿Qué papel juega la corresponsabilidad?

Es decisiva. Sin un sistema público de cuidados sólido, la conciliación seguirá recayendo en las mujeres, afectando salarios y pensiones.

¿Qué mensaje daría a una joven que empieza?

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