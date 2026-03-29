ENTREVISTA | Monserrat Marcos Vicesecretaria general de UGT Extremadura
“La igualdad laboral exige cambios estructurales reales”
¿Cuál es hoy la desigualdad más urgente en Extremadura?
La segregación laboral y la precariedad feminizada. Las mujeres se concentran en sectores peor pagados y con más parcialidad, lo que limita su autonomía económica y su promoción.
La brecha ronda el 11,91% (casi 3.000 €). ¿Qué hay detrás y qué palancas propone?
Hay parcialidad involuntaria, infravaloración de sectores feminizados y penalización por cuidados. Son clave los planes de igualdad efectivos, auditorías salariales, valoración objetiva de puestos y negociación colectiva con perspectiva de género.
¿Qué papel juega la corresponsabilidad?
Es decisiva. Sin un sistema público de cuidados sólido, la conciliación seguirá recayendo en las mujeres, afectando salarios y pensiones.
¿Qué mensaje daría a una joven que empieza?
Infórmate, no normalices desigualdades y organízate. La igualdad se defiende desde el primer contrato y colectivamente.
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