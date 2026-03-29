“Quienes lideran gobiernos no pueden ejecutar políticas públicas efectivas sin ir de la mano de la juventud”

En una sociedad individualista como la actual, se tiende a pensar que los jóvenes se han desvinculado del movimiento asociativo. ¿Percibe esta idea?

La participación ha cambiado, la idea de pertenecer a un grupo es distinta. Desde esa perspectiva individualista hay otros modos de hacerlo: una persona puede manifestar su idea a través de las redes. Se vuelve uno para sí mismo proyectándolo a los demás. También hay asociaciones que creen en la participación, en que el progreso se construye a través del trabajo desinteresado. Es importante incidir desde edades tempranas en qué es el movimiento asociativo, su función y finalidad.

¿Cuáles son las inquietudes que percibe en las y los jóvenes?

Destaco tres cuestiones. La primera es la dificultad de acceso a la vivienda. Nuestros estudios indican que una persona joven extremeña tiene que destinar de media el 57,4 por ciento de su salario a pagar un alquiler en solitario. Ello, unido a la precariedad laboral, repercute a la hora de realizar nuestro proyecto de vida. Juntando vivienda y precariedad laboral surge la otra cuestión: la salud mental. Ha crecido el número de jóvenes que sufren problemas de ansiedad, depresión y estrés. Vemos que nuestras familias empezaron a realizar su proyecto de vida cuando eran jóvenes y nosotros ni ahorrando podemos emanciparnos. La juventud no es la generación futura que dice la gente, sino la presente.

¿Son escuchadas por parte de las instituciones públicas?

Necesitamos más espacios de participación. Encontramos dificultades a la hora de sentirnos escuchados. De ahí que surja esa desafección, esa polarización, ese descontento con la clase política. Quienes lideran gobiernos y administraciones no pueden ejecutar políticas públicas efectivas sin ir de la mano de la juventud.

Forma parte del área de Investigación del Consejo. ¿Se promueve la investigación por parte de las administraciones públicas?

Tengo sentimientos encontrados. Es verdad que se difunden proyectos de investigación y se fomenta, pero no lo suficiente. Por otro lado, se piensa que hacer una tesis doctoral es escribir en un word y no es así, es investigar, es un trabajo. Una persona investigadora no es un estudiante.

Es miembro de la asociación “Mujeres Jóvenes de Extremadura”. Los recientes estudios apuntan a un distanciamiento de mujeres y hombres jóvenes del feminismo. ¿A qué lo atribuye?

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