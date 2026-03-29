“Cuando llegué a España la gente me daba los buenos días sin conocerme. Eso me dio seguridad en mí misma”

Desde hace años reside en la comarca de Vegas Bajas. ¿Qué le hizo trasladar su proyecto de vida a Extremadura?

Soy ucraniana y vivo en Extremadura desde hace 26 años. Por circunstancias de la vida, por problemas económicos, dejé mi país y vine a España. Estuve primero en Barcelona, luego mi marido estuvo recogiendo aceitunas en Almendralejo. Posteriormente, nos fuimos a Badajoz. No sabíamos el idioma ni conocíamos la cultura española. Más tarde, mi pareja encontró trabajo cerca de Montijo, en el campo. Finalmente, nos quedamos ahí, en Montijo.

Ha sido voluntaria de diversos colectivos, ¿por qué decidió implicarse en los movimientos sociales?

Cuando llegué a España comprobé que las y los españoles eran muy abiertos, me gustó su forma de ayudar. La gente me daba los buenos días por la calle sin conocerme. Eso me daba seguridad en mí misma. Empecé poco a poco a adaptarme porque mucha gente de mi alrededor me ayudó. Por ejemplo, la directiva del IES Vegas Bajas de Extremadura me tendió la mano, una profesora me daba clases de castellano. En Badajoz, la asociación “Todos legales, todos iguales” de María Gemio nos ayudó también muchísimo. Todo eso me atrajo y seguí el mismo camino para ayudar yo a los demás.

Ha promovido la Asociación de Migrantes de Vegas Bajas, ¿por qué decidió constituirla?

Participé mucho en las actividades de la asociación “Todos legales, todos iguales”. Me gustó el trabajo que realizaban en aras a integrar a las personas. En Montijo también realizamos algunos actos como filial. Fue entonces cuando me propusieron poner en marcha una iniciativa y en 2009 nació la Asociación de Migrantes de Vegas Bajas. Representa a ciudadanos de muchas nacionalidades que trabajan en todos los pueblos de la comarca.

¿Qué tipo de actividades realizan?

Hemos cumplido diecisiete años y durante este tiempo hemos desarrollado muchas actividades. Lo primero, las clases de castellano. En el equipo tenemos tres personas voluntarias: dos profesores y una psicóloga. Además del aprendizaje del idioma, ofrecemos talleres que permiten conocer otras culturas y participamos en acciones de otras entidades.

¿Cómo considera que las y los extremeños perciben la llegada de personas migrantes? ¿Calan también en la región los discursos de odio?

Siempre existía el mito, que es mentira, de que los migrantes roban los puestos de trabajo. Cuando una persona migra quiere buscarse una vida mejor y mucho del trabajo que las personas migrantes desempeñan es aquel que los españoles no quieren hacer, por ejemplo, cuidar a personas mayores como internos.

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En Vegas Bajas no se han dado casos como los que hemos visto en grandes ciudades como Barcelona. Aquí la gente es muy amable. En Montijo, como en todos los ayuntamientos, existe un plan de igualdad. Si pasa algo sabemos a dónde acudir.