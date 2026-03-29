“En Mérida he sentido la tranquilidad necesaria para mi arte. Aquí he encontrado el equilibrio perfecto”

Nacida y formada en Moscú, ¿por qué Mérida para desarrollar su proyecto?

Llegué aquí porque tengo familia y quería pasar unos meses con ellos y conocer la ciudad. Pero justo después el mundo paró por la pandemia. Y, después, cuando iba a volver, empezó la guerra de Rusia con Ucrania. Mientras tanto aprendí el castellano y empezó a salirme trabajo. Me encantó Mérida, es muy distinta a Moscú. Sentí aquí la tranquilidad necesaria para mi arte. Me gustó porque potenciaba mi tranquilidad, encontré el equilibrio perfecto.

El sector de la moda es muy competitivo. A la amplia oferta se unen los bajos precios que algunas cadenas internacionales ofrecen. ¿Cuál es el elemento diferenciador de sus creaciones?

Ofrezco un servicio de elaboración de prendas individualizadas y personalizadas, algo que no se puede comprar en una tienda. Cuando una chica me viene con el vestido de sus sueños en la cabeza, eso me hace feliz y me inspira a crear algo a través no de una necesidad del mercado, sino del cliente. Además, en mi atelier propongo también mis diseños.

Lo ha abierto recientemente. ¿Cómo ha sido la acogida? ¿Qué podemos encontrar?

Muy buena, la gente de Mérida es maravillosa. Abrí en diciembre, llevo apenas unos meses, pero la verdad es que me han acogido muy bien.

Tengo mis propios diseños de colecciones anteriores y, como le decía, ofrezco el servicio de elaborar un diseño personalizado según las necesidades del cliente. Hoy en día hay mucha competencia en el mercado, vestidos muy bonitos, pero no una propuesta personalizada.

Ha participado en eventos culturales en la capital romana, como Emérita Lúdica, ¿qué suponen este tipo de actividades para jóvenes creadores como usted?

En Emérita Lúdica presenté, junto con Terracota, una colección cápsula compuesta por mis vestidos y sus joyas. Este tipo de eventos nos permiten darnos a conocer. Para mí fue muy interesante diseñar con un componente histórico detrás.

¿Dónde encuentra la inspiración?

Mérida me inspira mucho y tengo colecciones diferentes por ello. No siempre hago lo mismo. Las últimas colecciones están basadas en la moda y en el arte romano. Pero no solo tengo creaciones hiladas con este periodo histórico. Por ejemplo, hay algunas inspiradas en cuadros de pintores como Vicent van Gogh. Cada una tiene su propia personalidad.

¿Qué proyectos tiene a futuro? ¿Se plantea presentar alguna otra colección propia?

Ahora estoy preparando una mini colección de cara a Emérita Lúdica. La presentaré en una exposición previa y estará basada en la moda romana.

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En mi mente ahora está quedarme aquí. Más adelante, ojalá vaya bien, me gustaría hacer presentaciones fuera, pero me encanta Mérida porque es el lugar que más me deja crear y diseñar, me inspira. Por tanto, me encantaría mantenerme aquí y poder hacer exposiciones fuera.