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Montaña Ortega: «El tiro con arco mejora el linfedema a pacientes que les han quitado una mama por cáncer»

Montaña Ortega, delegada de Aoex en Cáceres

Montaña Ortega, delegada de Aoex en Cáceres / EL PERIÓDICO

Juan José Ventura

Juan José Ventura

Cáceres

La solidaridad vuelve a tensar el arco en Extremadura. La Asociación Oncológica Extremeña (AOEx) y la Federación Extremeña de Tiro con Arco impulsan cada año Flechas Rosa contra el Cáncer, una iniciativa que une deporte y compromiso social.

¿Cómo nace Flechas Rosa contra el Cáncer de Mama y qué le llevó a usted a implicarse personalmente en esta iniciativa contra el cáncer de mama?

La presidenta de la Federación Extremeña de Tiro con Arco, Raquel de San Macario, me explicó los beneficios de esta disciplina en la mejora del linfedema de pacientes a quienes les han quitado una mama por cáncer. Ya llevamos cinco ediciones exitosas del Trofeo Solidario Flechas Rosas contra el Cáncer de Mama y actualmente hay ocho pacientes que lo practican.

¿Qué mensaje quiere que llegue a las mujeres que están en pleno proceso?

Desde la Asociación Oncológica Extremeña procuramos siempre acompañar al paciente para que no esté ni se sienta solo. Todos somos voluntarios, excepto los psicooncólogos. Tenemos un teléfono verde para el cáncer de próstata, uno dorado para los pacientes más jóvenes y otro teléfono 24 horas para ellos y sus familias.

¿A qué se destina la ayuda que se consigue?

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Las ayudas se destinan a sufragar los gastos de nuestra sede —Aoex cuenta con 22 en Extremadura—, a la psicooncóloga de cada área de salud, a la psicóloga de paliativos y, finalmente, a investigación

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