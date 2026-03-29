Montaña Ortega: «El tiro con arco mejora el linfedema a pacientes que les han quitado una mama por cáncer»
La solidaridad vuelve a tensar el arco en Extremadura. La Asociación Oncológica Extremeña (AOEx) y la Federación Extremeña de Tiro con Arco impulsan cada año Flechas Rosa contra el Cáncer, una iniciativa que une deporte y compromiso social.
¿Cómo nace Flechas Rosa contra el Cáncer de Mama y qué le llevó a usted a implicarse personalmente en esta iniciativa contra el cáncer de mama?
La presidenta de la Federación Extremeña de Tiro con Arco, Raquel de San Macario, me explicó los beneficios de esta disciplina en la mejora del linfedema de pacientes a quienes les han quitado una mama por cáncer. Ya llevamos cinco ediciones exitosas del Trofeo Solidario Flechas Rosas contra el Cáncer de Mama y actualmente hay ocho pacientes que lo practican.
¿Qué mensaje quiere que llegue a las mujeres que están en pleno proceso?
Desde la Asociación Oncológica Extremeña procuramos siempre acompañar al paciente para que no esté ni se sienta solo. Todos somos voluntarios, excepto los psicooncólogos. Tenemos un teléfono verde para el cáncer de próstata, uno dorado para los pacientes más jóvenes y otro teléfono 24 horas para ellos y sus familias.
¿A qué se destina la ayuda que se consigue?
Las ayudas se destinan a sufragar los gastos de nuestra sede —Aoex cuenta con 22 en Extremadura—, a la psicooncóloga de cada área de salud, a la psicóloga de paliativos y, finalmente, a investigación
- Conmoción en Cáceres por la muerte de José Manuel Galán, chef de Pan de Huerta
- La boda de Sandra Aparicio y Andrés Vaquero: emoción, tradición y elegancia en Cáceres
- La Fiesta del Cerezo en Flor abre sus puertas en Tornavacas con un homenaje al trabajo y la resistencia del Valle del Jerte
- La madre de uno de los niños que se escaparon del colegio: 'No sabremos lo que ha pasado porque son muy pequeños para explicarlo, mi hijo ni siquiera sabe hablar
- Problemas graves de seguridad obligan a precintar las gradas del Recinto Hípico en Cáceres
- La avenida de Cáceres con el aire de La Castellana, Alcalá y la Gran Vía de Madrid
- Mérida se planta para tener sede de la DGT y acabar con los viajes a Badajoz de 300.000 extremeños
- Tres nuevas vías rápidas para mejorar la conexión por carretera y combatir la despoblación en el norte de Extremadura