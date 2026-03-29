Más mujeres que hacen Extremadura

Nunca estas páginas serán suficientes para retratar y colocar en el sitio que merecen a tantas mujeres valientes, comprometidas, emprendedoras, luchadoras, perseverantes, solidarias, altruistas, sacrificadas, heroínas, responsables, artistas, soñadoras, idealistas, motivadoras, generosas, trabajadoras, implicadas, entusiastas, anónimas. Todos conocemos a mujeres que merecerían un lugar en el podio de los reconocimientos por haber podido y sabido salir adelante, sin pensar en los inconvenientes ni en las adversidades, porque no tienen otra opción que avanzar día a día y arrastrar con ellas a quienes las rodean.

Mi abuela Isabel , lista donde las hubiera, llevaba las cuentas de la empresa familiar de construcción que dio trabajo a sus cuatro hijos varones y de una gasolinera con dos surtidores, la primera de mi pueblo, donde se remangaba para ponerse a despachar cuando hiciera falta. Siempre decía que la lavadora era el mejor invento de la humanidad. Mi abuela María, que se quedó viuda en la flor de la vida y sacó adelante a sus cuatro hijos cuando el campo (ellos) y la costura (ellas) eran los principales medio de subsistencia. Mi madre, que se empeñó en que sus cuatro hijas tuvieran los estudios que ella no pudo, en la universidad que eligiesen, achuchando el único sueldo que entraba en casa, el de mi padre. Todas hemos trazado nuestro camino profesional sin perder la vinculación familiar. Mi amiga que hizo la carrera cuando ya estaba trabajando como auxiliar administrativo, porque quería progresar y se fue a Huelva sin pensárselo dos veces, donde está al frente de una fundación que trabaja por la inserción de personas en riesgo de exclusión social. Mi amiga, la primera del pueblo que se marchó a Estados Unidos a estudiar y mejorar su inglés, que acaba de prejubilarse con el reconocimiento de sus compañeros en una gran empresa de telefonía y que va a dedicar el tiempo libre que ahora tiene a disfrutar de su padre lo que la vida le permita. Mi amiga que decidió quedarse en Sevilla después de un divorcio inesperado y ha conseguido rehacerse y reconocerse sin temor a la soledad. Esa amiga que después de años dedicada a la formación en escuelas taller y casas de oficio, de superar pruebas continuas para renovar plaza, ha tomado la valiente decisión de convertirse en autónoma en un sector para el que se ha venido formando y en el que se está haciendo hueco. Mi amiga que se quedó a vivir en el pueblo, en el que participa allí donde la llaman, siempre está cuando se la necesita y gracias a años de mucho trabajo con su marido han podido dar estudios a su hija en Valladolid. Mi amiga empresaria y emprendedora que abrió dos tiendas de comestibles que funcionaban, una se la quedó su ex y la otra decidió traspasarla para poder atender un negocio propio de dulces caseros con el nombre de su abuela. Mi amiga amasa, hornea, empaqueta y reparte por decenas de puntos de venta de la provincia. Siempre de buen humor. Otra amiga que soñó con bailar y comparte su sueño con cientos de niños a los que da clases y con los que compite por todo el territorio nacional. Mi amiga que se reinventó laboralmente y sin dejar su hogar hizo un hueco al amor del otro lado del océano con el que construye una vida juntos. Y mi amiga amable empeñada en ser feliz que no deja de intentarlo, a pesar del daño que le provocó una ruptura dolorosa e inesperada.

Son solo unos pocos ejemplos de mis mujeres más cercanas. Hay muchísimas más. Incontables. Abuelas, madres, hermanas, compañeras, amigas, todas con nombres y apellidos, que han hecho de su experiencia un referente para quienes tienen a su lado.

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*Ascensión Martínez Romasanta es directora de La Crónica de Badajoz